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Lega,in corso a Montecitorio il Consiglio Federale riunito da Salvini

Tutti i big in presenza alla sala Salvadori del gruppo alla Camera per ascoltare segretario
Giu 10, 2026

Roma, 10 giu. (askanews) – È in corso il consiglio federale della Lega, nella sala Salvadori presso gli uffici del gruppo a palazzo Montecitorio, convocato dal segretario Matteo Salvini. All’ordine del giorno: l’approvazione del rendiconto 2025 e comunicazioni del segretario. Alla riunione il presidente della Camera Lorenzo Fontana e tre ministri: dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dell’Istruzione Giuseppe Valditara e delle Regioni Roberto Calderoli.

Presenti, tra gli altri, il presidente del consiglio regionale del veneto Luca Zaia, il presidente della Regione Friuli-venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Regione Lombardia Attilio Fontana e del Veneto Alberto Stefani, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, i vicesegretari Claudio Durigon e Silvia Sardone.

Tutti, questa volta, sono in presenza. Come da indicazione dello stesso Salvini.

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