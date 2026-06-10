 Calcio, stop alle trasferte per i tifosi di Torino e Juventus – askanews.it


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Calcio, stop alle trasferte per i tifosi di Torino e Juventus

Divieti per dieci giornate dopo le violenze del derby
Giu 10, 2026

Roma, 10 giu. (askanews) – Trasferte vietate per i tifosi di Torino e Juventus per le prime dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. È questa la decisione del Ministero dell’Interno dopo i disordini avvenuti tra ultras in occasione del derby del 24 maggio scorso.

Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi in cui granata e bianconeri giocheranno in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse gare ai residenti nelle regioni coinvolte. In particolare, non potranno acquistare i tagliandi i residenti in Piemonte per le partite del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per gli incontri della Juventus.

La tifoseria granata era già stata colpita da misure restrittive nella stagione appena conclusa a seguito degli episodi verificatisi durante Torino-Verona dell’11 aprile, che avevano portato anche al divieto di trasferta a Cremona e Udine.

L’applicazione del provvedimento sarà affidata caso per caso ai prefetti delle province interessate dalle singole partite. Resta ancora da chiarire se il divieto sarà esteso anche alle eventuali amichevoli estive delle due squadre.

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