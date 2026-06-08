Elezioni comunali, gli aggiornamenti sui ballottaggi

Roma, 8 giu. (askanews) – Urne chiuse dalle ore 15 nei 42 Comuni chiamati al bollottaggio per eleggere il sindaco.-18:10 Comunali, Taruffi(Pd): dopo ballottaggi centrosinistra chiude avanti. -18:09 Comunali,Craxi (Fi): ballottaggi coinfermano solidità centrodestra.-18:05 Ballottaggi, Rotondi: anche oggi il centrosinistra rimonta domani. -17:52 Comunali, Costa (Fi): elettori premiano politica del fare.-17:51 Ballottaggi, destra vince a Genzano romano: Papalia sindaco. -17:51 Comunali, Tajani: centrodestra protagonista, ora aumentare consenso.-17:30 Ballottaggi, a Viareggio campo largo ko, Grilli sindaca per 160 voti. -17:22 Comunali, Meloni: esito conferma forza centrodestra e solidità coalizione. -17:19 Ballottaggi, Bignami: a Vignola e Comacchio premiata concretezza. -17:18 Ballottaggi, Renzi: centrosinistra può vincere a livello nazionale. -17:07 Ballottaggi, centrosinistra perde Vignola e c.destra mantiene Comacchio. -17:03 Ballottaggi, Sorte: bene Lecco, sinistra va ko in Lombardia. -16:54 Comunali, Salvini: da Macerata ad Arezzo tanti Comuni a centrodestra e Lega. -16:47 Ballottaggi, centrosinistra conquista Agrigento: Sodano oltre il 70%. -16:29 Viareggio, al ballotaggio battaglia all’ultimo voto Grilli-Maineri. -16:15 Lecco, testa a testa Boscagli-Gattinoni al ballottaggio. -16:10 Chieti, Legnini avanti nonostante centrodestra ricompattato a ballottaggio. -16:05 Vigevano, ballottaggio premia centrodestra dopo exploit candidato Vannacci. -16:03 Ballottaggi, campo largo non basta a Macerata, Parcaroli verso riconferma. -15:45 Arezzo, centrodestra avanti al ballottaggio: Comanducci al 55%. -15:40 E’ del 52,07% l’affluenza definitiva dei ballottaggi, in calo di oltre otto punti percentuali rispetto al primo turno di elezioni comunali nelle regioni a statutoordinario (60,48%). E’ quanto si legge sul sito Eligendo del Ministero dell’Interno.