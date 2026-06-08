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Elezioni comunali, gli aggiornamenti sui ballottaggi

  Seggi chiusi alle 15
Giu 8, 2026
 

Roma, 8 giu. (askanews) – Urne chiuse dalle ore 15 nei 42 Comuni chiamati al bollottaggio per eleggere il sindaco.

-18:10 Comunali, Taruffi(Pd): dopo ballottaggi centrosinistra chiude avanti.

-18:09 Comunali,Craxi (Fi): ballottaggi coinfermano solidità centrodestra.

-18:05 Ballottaggi, Rotondi: anche oggi il centrosinistra rimonta domani.

-17:52 Comunali, Costa (Fi): elettori premiano politica del fare.

-17:51 Ballottaggi, destra vince a Genzano romano: Papalia sindaco.

-17:51 Comunali, Tajani: centrodestra protagonista, ora aumentare consenso.

-17:30 Ballottaggi, a Viareggio campo largo ko, Grilli sindaca per 160 voti.

-17:22 Comunali, Meloni: esito conferma forza centrodestra e solidità coalizione.

-17:19 Ballottaggi, Bignami: a Vignola e Comacchio premiata concretezza.

-17:18 Ballottaggi, Renzi: centrosinistra può vincere a livello nazionale.

-17:07 Ballottaggi, centrosinistra perde Vignola e c.destra mantiene Comacchio.

-17:03 Ballottaggi, Sorte: bene Lecco, sinistra va ko in Lombardia.

-16:54 Comunali, Salvini: da Macerata ad Arezzo tanti Comuni a centrodestra e Lega.

-16:47 Ballottaggi, centrosinistra conquista Agrigento: Sodano oltre il 70%.

-16:29 Viareggio, al ballotaggio battaglia all’ultimo voto Grilli-Maineri.

-16:15 Lecco, testa a testa Boscagli-Gattinoni al ballottaggio.

-16:10 Chieti, Legnini avanti nonostante centrodestra ricompattato a ballottaggio.

-16:05 Vigevano, ballottaggio premia centrodestra dopo exploit candidato Vannacci.

-16:03 Ballottaggi, campo largo non basta a Macerata, Parcaroli verso riconferma.

-15:45 Arezzo, centrodestra avanti al ballottaggio: Comanducci al 55%.

-15:40 E’ del 52,07% l’affluenza definitiva dei ballottaggi, in calo di oltre otto punti percentuali rispetto al primo turno di elezioni comunali nelle regioni a statutoordinario (60,48%). E’ quanto si legge sul sito Eligendo del Ministero dell’Interno.

 

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