Ballottaggi, centrodestra: solidi e radicati. Schlein: propaganda, 10 sindaci su 16 a noi

Roma, 8 giu. (askanews) – Al ballottaggio va in scena un pareggio nei capoluoghi: Arezzo, Lecco e Macerata al centrodestra, Agrigento, Chieti e Trani al centrosinistra. Ma, a conti fatti, considerando anche il primo turno, il centrosinistra chiude la partita delle amministrative di primavera con dieci sindaci su sedici. L’affluenza, costantemente in calo, si ferma poco sopra il 52%, otto punti abbondanti sotto il primo turno quando il centrodestra aveva portato a casa Venezia, Reggio Calabria e Crotone, il centrosinistra Prato e la riconquista di Pistoia.Ad Arezzo non si spezza il governo di centrodestra,che dura da dieci anni e continua con Marcello Comanducci, a Lecco si afferma Filippo Boscagli (che vince sul sindaco uscente di centrosinistra Mauro Gattinoni) e a Macerata, pronto per il secondo mandato, c’è Sandro Parcaroli. A Chieti il nuovo sindaco è l’ex vice presidente del Csm Giovanni Legnini, appoggiato dal centrosinistra, a Trani dopo un lungo testa a testa la spunta Marco Galiano. Poi ci sono i casi speciali. Uno è Viareggio dove la vittoria va al centrodestra per poche decine di voti; un altro è Genzano Romano, uno dei comuni della “cintura rossa laziale”, dove, per la prima volta, la destra vince con Fabio Papalia; viceversa c’è Molfetta, in provincia di Bari, dove il nuovo sindaco sarà Manuel Flavio Minervini di Rifondazione comunista e c’è Vigevano, dove il candidato scelto da Forza Italia, senza l’appoggio degli alleati al primo turno, Paolo Previde Massara ha la meglio e diventa sindaco. Anche senza il sostegno di Vannacci e del suo candidato, Furio Suvilla, che due settimane fa aveva conquistato il 14%. A livello nazionale il voto amministrativo dà man forte al centrodestra nel ritrovare serenità, dopo la bocciatura della riforma della giustizia al referendum e le sue conseguenze tra dimissioni e fibrillazioni. “I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza”, osserva la premier Giorgia Meloni. Di “solidità e radicamento” del centrodestra sul territorio parla anche la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi, mentre Gianfranco Rotondi, Fratelli d’Italia, ironizza: “Dopo il referendum Schlein e Conte avevano detto che era giunto un avviso di sfratto al governo, appena sono comparsi loro gli italiani si sono affrettati a prorogare il fitto di palazzo Chigi a Giorgia Meloni”. Ma, osserva il vice premier Tajani, in vista delle Politiche c’è ancora un lavoro da fare “per aumentare consenso dove non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo”.Tutt’altra versione dalle parti del campo largo. Per la segretaria Dem Elly Schlein “Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice” e cerca sempre di “capovolgere” la realtà ma “al di là della propaganda di Meloni e Salvini, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell’alleanza progressista, con il Pd primo partito in gran parte del Paese”. Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria Pd, fa i conti: “su 16 capoluoghi al voto, tra primo turno e ballottaggi, al centrosinistra vanno 8 sindaci e al centrodestra 6”, “alle vittorie di Mantova, Pistoia, Prato, Avellino e Andria al primo turno si aggiungono oggi Chieti, Trani e Agrigento al ballottaggio. Di queste ad Avellino e Agrigento le amministrazioni uscenti erano di centrodestra”. A questi comuni si aggiungono Salerno ed Enna già assegnati al primo turno e comunque, conclude Taruffi, “sui 118 comuni sopra i 15 mila abitanti il campo progressista aveva vinto in 37 di questi e il centrodestra in 25”. Il centrosinistra, chiosa Angelo Bonelli (Avs), “è in buona salute, cresce e conquista nuovi consensi nei territori”. Insomma, il campo largo scalda i motori in vista delle Politiche: “Questo ballottaggio dimostra una volta di più che a livello nazionale si può vincere” chiosa l’ex premier Matteo Renzi.