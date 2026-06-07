Tajani: ferma condanna per l’attacco terroristico in Israele

Roma, 7 giu. (askanews) – “Condanno con fermezza l’attacco terroristico di Hamas avvenuto oggi in Israele, nella regione di Sharon. Esprimo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, e vicinanza” al ministro degli Esteri israeliano “Gideon Sa’ar e alle autorità israeliane”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antoni Tajani. “Il terrorismo non è mai giustificato: nessuna causa politica, nessun conflitto, nessuna rivendicazione può legittimare il massacro di civili innocenti. Il dialogo è l’unica strada per una pace duratura”, sottolinea Tajani.