 Tajani: ferma condanna per l’attacco terroristico in Israele – askanews.it


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Tajani: ferma condanna per l’attacco terroristico in Israele

“Nessuna rivendicazione può legittimare il massacro di civili innocenti”
Giu 7, 2026

Roma, 7 giu. (askanews) – “Condanno con fermezza l’attacco terroristico di Hamas avvenuto oggi in Israele, nella regione di Sharon. Esprimo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, e vicinanza” al ministro degli Esteri israeliano “Gideon Sa’ar e alle autorità israeliane”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antoni Tajani. “Il terrorismo non è mai giustificato: nessuna causa politica, nessun conflitto, nessuna rivendicazione può legittimare il massacro di civili innocenti. Il dialogo è l’unica strada per una pace duratura”, sottolinea Tajani.

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