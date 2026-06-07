E’ quasi estate al Centrosud, ma al Nord piove

Roma, 7 giu. (askanews) – Dopo un periodo turbolento con piogge e temporali anche molto intensi (pure un Tornado a Roma) nei prossimi giorni l’anticiclone espanderà la sua area di influenza su buona parte del bacino del Mediterraneo. Tuttavia non mancheranno alcuni rovesci temporaleschi al settentrione.Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta più stabile e soleggiata prevista già nel corso di domenica 7 giugno grazie ad un primo rinforzo dell’alta pressione che assicurerà stabilità e cieli limpidi su quasi tutto il Paese. Le temperature registreranno un aumento marcato, raggiungendo valori tipicamente estivi: si toccheranno punte di 30-31°C al Centro, in Sardegna e in Sicilia, mentre sulle pianure del Nord i termometri oscilleranno tra i 28 e i 29 gradi. L’avvio della prossima settimana sarà più dinamico e vedrà l’Italia divisa in due sul piano atmosferico. Al Nord infatti il flusso perturbato atlantico sarà ancora piuttosto vivace: detto in parole semplici, nel corso di Lunedì 8, Martedì 9 e Mercoledì 10 Giugno dovremo fare i conti con rovesci e temporali anche improvvisi, che colpiranno con maggiore probabilità le Alpi e le adiacenti pianure settentrionali. Nel resto del Paese, invece, lo scenario sarà diametralmente opposto: il sole dominerà incontrastato e i termometri inizieranno già a fare sul serio, con massime che supereranno diffusamente la soglia dei 30 gradi.Da Giovedì 11 Giugno assisteremo ad un nuovo cambio. Dal Nord Africa l’anticiclone subtropicale subirà un’accelerazione e si distenderà in maniera energica sul bacino del Mediterraneo. Non si tratterà di un semplice miglioramento, ma di un cambio di massa d’aria: oltre al tanto sole, grazie alle correnti in arrivo direttamente dall’arroventato deserto del Sahara (latitudini subtropicali) le temperature sono previste in deciso e generale aumento su tutto il Paese. Il caldo si farà sentire soprattutto sulle pianure del Nord, al Centro (specie versante tirrenico)al Sud e sulle due Isole Maggiori. È in arrivo, a tutti gli effetti, la prima ondata di calore del mese: le previsioni indicano che i termometri schizzeranno verso l’alto, raggiungendo picchi di 35-36 gradi in Puglia e Sicilia. Insomma, prepariamoci per un passaggio di consegne stagionale, questa vasta area di alta pressione subtropicale avrà tutta l’energia necessaria per traghettarci verso l’avvio dell’Estate. Oggi, domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.Lunedì 8. Al Nord: sole prevalente, qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole e più caldo. Martedì 9. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.Tendenza: dominio anticiclonico al Centro-Sud con caldo in sensibile aumento, soleggiato ma con locali temporali al Nord.