 Bpm: proposta a Mps per creare secondo gruppo bancario italiano – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Scienza e Tecnologia Videonews

Venice Climate Week, Sylvia Earle: siamo in pericolo, agire in fretta

7 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Venice Climate Week, eddyverso: anche social aiutano consapevolezza

7 Giugno 2026
Scienza e Tecnologia Videonews

Venice Climate Week, Vaudo: i dati e la scienza sempre meno ascoltati

7 Giugno 2026
Scienza e Tecnologia Videonews

Venice Climate Week, Vaudo: per salvarci deve scattare la paura

7 Giugno 2026
Cronaca Primo Piano Videonews

Abitazione crollata a Porto Sant’Elpidio, si aggrava il bilancio

6 Giugno 2026
Estero Videonews

Ucraina, attacchi russi sulla regione di Sumy: almeno un morto

6 Giugno 2026
Estero Videonews

Il Papa a Madrid: sicurezza non viene da armi ma dallo stare insieme

6 Giugno 2026
Sport Videonews

Messi si allena con l’Argentina. Scaloni rassicura: sta molto meglio

6 Giugno 2026
Politica Videonews

Viareggio, ricompare Pozzolo con Vannacci: “Non lo lascio indietro”

6 Giugno 2026
Estero Videonews

Il Papa in aereo: in Spagna porto il messaggio dell’amore di Dio

6 Giugno 2026
Economia Regionali

Bpm: proposta a Mps per creare secondo gruppo bancario italiano

Valore oltre 50 mld. Fusione tra pari, sinergie 1,1 mld e utile a 6 mld
Giu 7, 2026

Milano, 7 giu. (askanews) – Banco Bpm propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di avviare trattative per una possibile aggregazione concordata, con l’obiettivo di creare il secondo gruppo bancario italiano per dimensioni in termini di finanziamenti alla clientela e depositi. La proposta è stata deliberata all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Banco Bpm.

L’operazione, secondo Piazza Meda, sarebbe strutturata come una fusione tra pari, pensata per allineare gli azionisti su un progetto industriale comune, preservando il Dna dei due istituti, i rispettivi brand, le sedi storiche e il radicamento territoriale. Il nuovo gruppo avrebbe una governance improntata a criteri di equilibrio e rappresentatività e farebbe leva sulla complementarità geografica e industriale delle due banche, con una presenza rafforzata nelle regioni a maggiore potenziale e, in particolare, il primo posizionamento per numero di filiali in Lombardia, Toscana e Veneto.

Il progetto, sottolinea Banco Bpm, si innesterebbe anche nel processo di integrazione di Mediobanca attualmente in corso in modo “efficiente e complementare”, favorendo uno sviluppo coordinato delle fabbriche prodotto coinvolte. La partecipazione detenuta da Mps in Assicurazioni Generali consentirebbe inoltre di ampliare il perimetro delle opzioni strategiche del nuovo gruppo.

Sul piano industriale, Banco Bpm stima sinergie a regime superiori a 1,1 miliardi di euro lordi, di cui oltre 650 milioni di sinergie di costo e oltre 450 milioni di ricavi. Le sinergie di ricavo arriverebbero per circa 250 milioni da maggiori ricavi sulle reti e per circa 200 milioni dall’ottimizzazione delle fabbriche prodotto.

La combinazione porterebbe a una capitalizzazione di Borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi di euro, includendo il valore delle sinergie: a Piazza Affari Banco Bpm capitalizza attualmente poco più di 20 miliardi di euro e Mps quasi 27,2 miliardi. Il nuovo gruppo avrebbe inoltre un Cet1 ratio fully loaded pro-forma di circa il 15%, senza considerare eventuali benefici legati al Danish Compromise sulla partecipazione in Generali.

Banco Bpm indica inoltre una creazione di valore pari ad almeno 5,5 miliardi di euro, al netto di costi di integrazione stimati in circa 1,1 miliardi lordi, e una potenziale generazione di utile netto a regime di circa 6 miliardi, con crescita degli utili per azione a doppia cifra.

Sul fronte degli assetti proprietari, il primo azionista di Banco Bpm è il Crédit Agricole, salito oltre il 20% del capitale e autorizzato dalla Bce a incrementare la quota fino al 29,9%. In Mps i soci di riferimento sono Delfin (17,5%), la holding della famiglia Del Vecchio, e il gruppo Caltagirone (10,2%) – entrambi presenti anche nel sistema Mediobanca-Generali – accanto al ministero dell’Economia (4,8% circa), in uscita dal capitale, e alla stessa Banco Bpm, che detiene una partecipazione del 3,7% circa nella banca senese. In entrambi gli istituti è presente il Fondo Black Rock con circa il 5%.

Piazza Meda auspica ora di avviare in tempi rapidi un confronto con Mps e il suo management per verificare l’opportunità e definire, in presenza di reciproco interesse, i principali elementi della possibile aggregazione. Banco Bpm è assistito da Citigroup e Goldman Sachs come advisor finanziari e dallo studio Legance come advisor legale.

Notizie Correlate

Economia

Mps al centro del risiko, tra Bpm e asse Intesa SP-Bper

Giu 7, 2026
Economia Sistema Trasporti

LATAM leader in Sud America con 90 mln di passeggeri nel 2025

Giu 7, 2026
Economia

Intesa Sp prepara con Bper offerta su Mps, sfida Bpm (FT)

Giu 7, 2026