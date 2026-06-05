MotoGP, Acosta domina le pre-qualifiche in Ungheria

Roma, 5 giu. (askanews) – Pedro Acosta ottiene il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito del Balaton Park, il pilota della Ktm ferma il cronometro a 1:36.827, infliggendo distacchi pesanti a tutta la concorrenza. Al secondo posto si piazza Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati chiude a circa quattro decimi dalla vetta, risultando il migliore tra i piloti della casa di Borgo Panigale.La sessione pomeridiana del venerdì vede un Acosta inarrestabile, capace di scendere sotto il muro dell’1:37 e di migliorare sensibilmente le prestazioni mostrate durante le libere del mattino. Alle spalle dei primi due si inserisce Raul Fernandez con l’Aprilia del team Trackhouse, seguito da Fermin Aldeguer e Ai Ogura. Marco Bezzecchi chiude in sesta posizione, portando la terza Aprilia ufficiale nella top ten dopo un turno condotto con ritmi costanti sia con pneumatici medi che con mescola morbida al posteriore. Marc Marquez si qualifica direttamente per il Q2 con il settimo tempo, nonostante uno spavento nel finale per una perdita di controllo della sua Desmosedici in rettilineo. Completano il quadro dei primi dieci, validi per l’accesso diretto alla fase finale delle qualifiche, la sorpresa Diogo Moreira su Honda Lcr, Jorge Martin con la quarta Aprilia e Jack Miller, che riesce a portare la Yamaha nel gruppo dei migliori. Restano esclusi dalla top ten Fabio Quartararo, undicesimo, e Toprak Razgatlioglu. Venerdì critico per il campione del mondo Pecco Bagnaia, che dopo aver faticato per tutta la durata del turno non riesce ad andare oltre il quattordicesimo tempo. Il pilota piemontese è dunque costretto a passare per la sessione di qualifica Q1, così come Enea Bastianini, quindicesimo, e Franco Morbidelli, ventesimo.