Roma, 5 giu. (askanews) – Ecco la prima giornata del campionato 2026/27. Si riparte nel weekend del 22-23 agosto 2026. Inter in casa col Monza, Juve in trasferta contro un’altra neopromossa come il Frosinone. Milan contro il Toro. Subito Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio.
Atalanta-Sassuolo Bologna-Lazio Frosinone-Juventus Genoa-Napoli Inter-Monza Parma-Cagliari Roma-Fiorentina Torino-Milan Udinese-Como Venezia-Lecce
Calcio, Calendario Serie A, la prima giornata
Via il 22-23 agosto Inter-Monza, Torino-Milan, Genoa-Napoli