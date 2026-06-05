 Calcio, Calendario Serie A, la prima giornata – askanews.it


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5 Giugno 2026
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Calcio, Calendario Serie A, la prima giornata

Via il 22-23 agosto Inter-Monza, Torino-Milan, Genoa-Napoli
Giu 5, 2026

Roma, 5 giu. (askanews) – Ecco la prima giornata del campionato 2026/27. Si riparte nel weekend del 22-23 agosto 2026. Inter in casa col Monza, Juve in trasferta contro un’altra neopromossa come il Frosinone. Milan contro il Toro. Subito Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio.

Atalanta-Sassuolo Bologna-Lazio Frosinone-Juventus Genoa-Napoli Inter-Monza Parma-Cagliari Roma-Fiorentina Torino-Milan Udinese-Como Venezia-Lecce

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