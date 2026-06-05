 Calcio, Calendario Serie A, Decima, Undicesima e 12ma giornata – askanews.it


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5 Giugno 2026
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Calcio, Calendario Serie A, Decima, Undicesima e 12ma giornata

Juventus-Napoli e Napoli-Lazio
Giu 5, 2026
Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la Decma, Undicesima e dodicesima giornata del campionato di serie A

Decima giornata (1 novembre) Atalanta-Parma Bologna-Monza Como-Venezia Frosinone-Torino Juventus-Napoli Lazio-Cagliari Lecce-Genoa Milan-Inter Sassuolo-Fiorentina Udinese-Roma

Undicesima giornata (8 novembre) Cagliari-Frosinone Fiorentina-Juventus Genoa-Milan Inter-Como Monza-Atalanta Napoli-Lazio Parma-Bologna Roma-Sassuolo Torino-Lecce Venezia-Udinese

Dodicesima giornata (22 novembre) Atalanta-Inter Bologna-Udinese Como-Cagliari Juventus-Venezia Lazio-Lecce Milan-Frosinone Monza-Fiorentina Napoli-Torino Parma-Roma Sassuolo-Genoa

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