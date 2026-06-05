Calcio, Calendario Serie A, Decima, Undicesima e 12ma giornata

Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la Decma, Undicesima e dodicesima giornata del campionato di serie A Decima giornata (1 novembre) Atalanta-Parma Bologna-Monza Como-Venezia Frosinone-Torino Juventus-Napoli Lazio-Cagliari Lecce-Genoa Milan-Inter Sassuolo-Fiorentina Udinese-Roma
Undicesima giornata (8 novembre) Cagliari-Frosinone Fiorentina-Juventus Genoa-Milan Inter-Como Monza-Atalanta Napoli-Lazio Parma-Bologna Roma-Sassuolo Torino-Lecce Venezia-Udinese
Dodicesima giornata (22 novembre) Atalanta-Inter Bologna-Udinese Como-Cagliari Juventus-Venezia Lazio-Lecce Milan-Frosinone Monza-Fiorentina Napoli-Torino Parma-Roma Sassuolo-Genoa