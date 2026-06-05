Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la 28ma, 29ma, 30ma giornata del campionato di serie A Ventottesima giornata (14 marzo) Bologna-Napoli Cagliari-Fiorentina Como-Udinese Frosinone-Monza Genoa-Roma Lazio-Juventus Milan-Sassuolo Parma-Lecce Torino-Inter Venezia-Atalanta
Ventinovesima giornata (21 marzo) Atalanta-Milan Fiorentina-Genoa Inter-Frosinone Juventus-Como Monza-Bologna Napoli-Venezia Parma-Lazio Roma-Lecce Sassuolo-Cagliari Udinese-Torino
Trentesima giornata (4 aprile) Cagliari-Monza Frosinone-Roma Genoa-Sassuolo Inter-Bologna Juventus-Fiorentina Lazio-Como Lecce-Milan Napoli-Udinese Parma-Atalanta Venezia-Torino
Calcio, Calendario Serie A, 28ma, 29ma, 30ma giornata
Lazio-Juventus, Juventus-Como, Inter-Bologna