 Calcio, Calendario Serie A, 28ma, 29ma, 30ma giornata – askanews.it


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5 Giugno 2026
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Calcio, Calendario Serie A, 28ma, 29ma, 30ma giornata

Lazio-Juventus, Juventus-Como, Inter-Bologna
Giu 5, 2026
Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la 28ma, 29ma, 30ma giornata del campionato di serie A

Ventottesima giornata (14 marzo) Bologna-Napoli Cagliari-Fiorentina Como-Udinese Frosinone-Monza Genoa-Roma Lazio-Juventus Milan-Sassuolo Parma-Lecce Torino-Inter Venezia-Atalanta

Ventinovesima giornata (21 marzo) Atalanta-Milan Fiorentina-Genoa Inter-Frosinone Juventus-Como Monza-Bologna Napoli-Venezia Parma-Lazio Roma-Lecce Sassuolo-Cagliari Udinese-Torino

Trentesima giornata (4 aprile) Cagliari-Monza Frosinone-Roma Genoa-Sassuolo Inter-Bologna Juventus-Fiorentina Lazio-Como Lecce-Milan Napoli-Udinese Parma-Atalanta Venezia-Torino

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