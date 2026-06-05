 Calcio, Calendario Serie A, 25ma, 26ma e 27ma giornata – askanews.it


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5 Giugno 2026
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Calcio, Calendario Serie A, 25ma, 26ma e 27ma giornata

Lazio-Napoli, Inter-Atalanta, Juventus-Roma
Giu 5, 2026
Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la 22ma, 23ma e 24ma giornata del campionato di serie A

Venticinquesima giornata (21 febbraio) Atalanta-Monza Como-Torino Fiorentina-Inter Juventus-Bologna Lazio-Napoli Lecce-Frosinone Milan-Genoa Sassuolo-Roma Udinese-Parma Venezia-Cagliari

Ventiseiesima giornata (28 febbraio) Bologna-Lecce Cagliari-Udinese Como-Milan Frosinone-Napoli Genoa-Lazio Inter-Atalanta Monza-Juventus Parma-Sassuolo Roma-Venezia Torino-Fiorentina

Ventisettesima giornata (7 marzo) Atalanta-Torino Fiorentina-Venezia Juventus-Roma Lazio-Frosinone Lecce-Como Milan-Cagliari Monza-Genoa Napoli-Parma Sassuolo-Bologna Udinese-Inter

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