Calcio, Calendario Serie A, 22ma, 23ma e 24ma giornata

Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la 22ma, 23ma e 24ma giornata del campionato di serie A Ventiduesima giornata (31 gennaio) Atalanta-Fiorentina Cagliari-Parma Genoa-Lecce Lazio-Venezia Milan-Juventus Monza-Roma Napoli-Inter Sassuolo-Como Torino-Frosinone Udinese-Bologna
Ventitreesima giornata (7 febbraio) Atalanta-Lazio Bologna-Milan Como-Monza Fiorentina-Udinese Inter-Cagliari Juventus-Sassuolo Lecce-Napoli Parma-Frosinone Roma-Torino Venezia-Genoa
Ventiquattresima giornata (14 febbraio) Bologna-Como Cagliari-Lazio Frosinone-Fiorentina Genoa-Atalanta Inter-Milan Monza-Lecce Napoli-Juventus Roma-Parma Torino-Sassuolo Udinese-Venezia