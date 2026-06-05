 Calcio, Calendario Serie A, 22ma, 23ma e 24ma giornata – askanews.it


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5 Giugno 2026
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Calcio, Calendario Serie A, 22ma, 23ma e 24ma giornata

Milan-Juve, Napoli-Inter e Napoli-Juve
Giu 5, 2026
Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la 22ma, 23ma e 24ma giornata del campionato di serie A

Ventiduesima giornata (31 gennaio) Atalanta-Fiorentina Cagliari-Parma Genoa-Lecce Lazio-Venezia Milan-Juventus Monza-Roma Napoli-Inter Sassuolo-Como Torino-Frosinone Udinese-Bologna

Ventitreesima giornata (7 febbraio) Atalanta-Lazio Bologna-Milan Como-Monza Fiorentina-Udinese Inter-Cagliari Juventus-Sassuolo Lecce-Napoli Parma-Frosinone Roma-Torino Venezia-Genoa

Ventiquattresima giornata (14 febbraio) Bologna-Como Cagliari-Lazio Frosinone-Fiorentina Genoa-Atalanta Inter-Milan Monza-Lecce Napoli-Juventus Roma-Parma Torino-Sassuolo Udinese-Venezia

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