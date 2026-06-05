Calcio, Calendario Serie A, 19ma, 20ma e 21ma giornata

Roma, 5 giu. (askanews) – Questa 19ma, 20ma e 21ma giornata del campionato di serie A Diciannovesima giornata (10 gennaio) Bologna-Genoa Cagliari-Sassuolo Como-Lazio Fiorentina-Lecce Inter-Juventus Monza-Frosinone Parma-Venezia Roma-Milan Torino-Atalanta Udinese-Napoli
Ventesima giornata (17 gennaio) Atalanta-Roma Cagliari-Como Juventus-Genoa Lazio-Bologna Lecce-Udinese Milan-Torino Napoli-Fiorentina Parma-Inter Sassuolo-Monza Venezia-Frosinone
Ventunesima giornata (24 gennaio) Bologna-Atalanta Como-Napoli Fiorentina-Sassuolo Frosinone-Milan Genoa-Parma Inter-Venezia Juventus-Cagliari Lecce-Torino Monza-Lazio Roma-Udinese