Calcio, Calendario Serie A, 16ma, 17ma e 18ma giornata

Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la sedicesima, diciassettesima e diciottesima giornata del campionato di serie A Sedicesima giornata (20 dicembre) Atalanta-Napoli Fiorentina-Bologna Frosinone-Lazio Genoa-Udinese Lecce-Inter Milan-Como Roma-Juventus Sassuolo-Parma Torino-Cagliari Venezia-Monza
Diciassettesima giornata (3 gennaio) Bologna-Juventus Cagliari-Genoa Como-Lecce Fiorentina-Lazio Inter-Sassuolo Monza-Milan Parma-Napoli Roma-Frosinone Torino-Venezia Udinese-Atalanta
Diciottesima giornata (6 gennaio) Atalanta-Como Frosinone-Bologna Genoa-Monza Juventus-Torino Lazio-Inter Lecce-Parma Milan-Fiorentina Napoli-Cagliari Sassuolo-Udinese Venezia-Roma