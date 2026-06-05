 Calcio, Calendario Serie A, 16ma, 17ma e 18ma giornata – askanews.it


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5 Giugno 2026
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Calcio, Calendario Serie A, 16ma, 17ma e 18ma giornata

Milan-Como, Roma-Juve, Juve-Toro
Giu 5, 2026
Roma, 5 giu. (askanews) – Questa la sedicesima, diciassettesima e diciottesima giornata del campionato di serie A

Sedicesima giornata (20 dicembre) Atalanta-Napoli Fiorentina-Bologna Frosinone-Lazio Genoa-Udinese Lecce-Inter Milan-Como Roma-Juventus Sassuolo-Parma Torino-Cagliari Venezia-Monza

Diciassettesima giornata (3 gennaio) Bologna-Juventus Cagliari-Genoa Como-Lecce Fiorentina-Lazio Inter-Sassuolo Monza-Milan Parma-Napoli Roma-Frosinone Torino-Venezia Udinese-Atalanta

Diciottesima giornata (6 gennaio) Atalanta-Como Frosinone-Bologna Genoa-Monza Juventus-Torino Lazio-Inter Lecce-Parma Milan-Fiorentina Napoli-Cagliari Sassuolo-Udinese Venezia-Roma

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