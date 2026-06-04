Seduzione e vibrazioni mediterranee in Tucamacarena di Baby K

Milano, 4 giu. (askanews) – Dopo alcuni avvistamenti tra i vicoli e le piazze di Napoli, che nelle ultime settimane avevano fatto intuire che qualcosa stesse bollendo in pentola, Baby K  l’artista dei record, unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il Disco di Diamante, prima artista italiana a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un singolo e a rimanere per 11 settimane consecutive al n.1 della classifica ufficiale FIMI/GfK, oltre che tra le prime donne ad affermarsi nel mondo urban-pop italiano  annuncia oggi ufficialmente l’uscita di “Tucamacarena”, il nuovo singolo fuori venerdì 5 giugno per Columbia Records/Sony Music Italy.Prodotto e arrangiato da Room9 e scritto da Baby K e Daniele Chiarolanza, “Tucamacarena” è un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee pronto a conquistare l’estate italiana. Il brano mescola sonorità urban-pop e suggestioni latinoamericane contemporanee, tra linee di pianoforte dal gusto latin, percussioni dinamiche e un ritornello ipnotico che cresce su un groove caldo e coinvolgente. Al centro del brano c’è un’estate vissuta tra desiderio, gioco e libertà, lontana dagli stereotipi da cartolina e immersa invece nella vitalità autentica di Napoli, città simbolo di passione, caos, musica e incontri. “Tu dammi un bacio sotto il murales di Maradona” canta Baby K, eleggendo il capoluogo partenopeo a vera destinazione “hit” della stagione.Anche il titolo gioca con l’immaginario pop: “Tucamacarena” unisce e reinterpreta due balli iconici, dando vita a un gioco di seduzione contemporaneo tra corpi che si cercano nei vicoli incandescenti dell’estate napoletana. Racconta Baby K sul brano: “Tucamacarena” parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi lo stesso. Mi piaceva l’idea di un amore quasi illegale, che nel brano si muove tra immagini di contrabbando, latitanti e piccoli reati del cuore: quelle situazioni in cui sai che probabilmente finirà male, ma ci vai lo stesso. Allo stesso tempo è una canzone piena di immagini nazionalpopolari che sento profondamente mie: Napoli, il murales di Maradona, le sirene nella notte, il Mediterraneo, le suggestioni latine. È una cartolina estiva romantica e ribelle, che parla della gente, del popolo e di quel luogo dove mi sento a casa.Con “Tucamacarena”, Baby K mette la firma anche su questa estate: una firma sonora, visiva e identitaria che promette ancora una volta di lasciare il segno. Mentre il brano si prepara a conquistare la bella stagione, Baby K ha già svelato sui social le prime date dell’OH BABY! Summer Tour, una tournée in continuo aggiornamento che la porterà nei prossimi mesi sui palchi più caldi di tutta Italia.