Ecco la prima immagine di Matilda de Angelis dal set di “Balcanica”

Roma, 4 giu. (askanews) – È stata diffusa la prima immagine di Matilda De Angelis sul set di “Balcanica”, debutto alla regia di Nicola Sorcinelli. Nel cast anche Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano. Lo rende noto Fremantle.Il film racconta la storia di una giovane dottoressa (Matilda De Angelis) e di un padre e figlio (Babak Karimie Ivar Wafaei), entrambi musicisti, in fuga dall’Afghanistan. Le loro vite si intrecceranno in un viaggio segnato da confini invisibili, scelte morali e desiderio di riscatto. La sceneggiatura è firmata da Nicola Sorcinelli e Andrea Brusa. La fotografia è a cura di Damjan Radovanovic, la scenografia di Dragana Bacovic, i costumi sono firmati da Maria Letizia Della Felice e il montaggio è a cura di Ian Degrassi. Le musiche sono firmate da Michele Braga, Il suono è di Filip Popadic e il trucco è a cura di Vinja Karaulic.“Balcanica” è prodotto da Ines Vasiljevic e Stefano Sardo per Nightswim, Sonia Rovai e Ludovica Damiani per Wildside, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Sneana van Houwelingen per This and That Productions, Katarina Prpic e Danijel Pek per Antitalent, in associazione con M74 e Nieminen Film; produttore associato Matilda De Angelis. Il film è stato realizzato e distribuito con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Lazio Innova – Lazio Cinema International e con il supporto di Film Center Serbia.