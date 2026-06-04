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Calcio, De Laurentiis: “Non posso ancora annunciare allenatore”

“Posso non essere d’accordo con le regole, ma le rispetto”
Giu 4, 2026

Roma, 4 giu. (askanews) – Aurelio De Laurentiis interviene in occasione della presentazione dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro e torna a parlare del futuro del Napoli, senza sbilanciarsi sul nome del nuovo allenatore.

“Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l’avesse non potrebbe annunciarlo: conoscete le regole federali, è inutile continuare a chiedere”, ha spiegato il presidente azzurro, rispondendo indirettamente alle indiscrezioni su Massimiliano Allegri. “Posso non essere d’accordo con le regole, ma le rispetto. Finché ci sarò io potete stare comunque sereni”.

De Laurentiis ha poi ripercorso la stagione appena conclusa, elogiando il lavoro di Antonio Conte: “Non bisogna dimenticare la sua grande capacità di far fronte a tutti gli incidenti che durante una stagione possono capitare. È stato sempre all’altezza della situazione, riuscendo a risolvere ogni problema. Merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto”.

Ampio spazio anche alla riflessione sul campionato: “Quest’anno è stato incredibile perché tutte le squadre si sono attrezzate. Abbiamo avuto un Bologna molto forte, una Lazio molto forte, una Roma che da quando è arrivato Ranieri ha fatto un campionato a sé. Il punteggio finale non vuol dire nulla”.

Guardando al futuro, il presidente ha annunciato la programmazione estiva e il via alla nuova stagione: “Faremo 24 giorni di ritiro più una settimana a Castel Volturno prima della prima partita che sarà fuori casa, per permettere di rizollare il campo dopo i concerti”.

Infine, il tema del centenario del club: “Sarà celebrato per tutto l’anno, dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027 e io voglio festeggiare”. Sulle strutture, De Laurentiis ha indicato il centro sportivo come priorità risolta, mentre restano criticità legate allo stadio. Capitolo rosa: “Se alcuni giocatori dovranno andare via, andranno via. È pieno di calciatori in giro per il mondo”.

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