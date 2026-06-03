Francesco De Carlo torna in Italia col tour nei teatri Limbo

Milano, 3 giu. (askanews) – Francesco De Carlo – primo comico italiano a esibirsi al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon – torna in Italia con Limbo, il nuovo tour che ritornerà nei principali teatri italiani il 4 giugno 2026. I malviventi, il romanzo d’esordio pubblicato da Rizzoli il 19 maggio scorso, è stato presentato presso la Rizzoli Bookstore di New York, confermando il successo internazionale del comico.La tournée prenderà il via domani da Lecce (4 giugno 2026 – Teatro Apollo) per poi proseguire a Firenze (5 giugno 2026 – Teatro Puccini), Cagliari (7 giugno 2026 – Teatro Massimo), Perugia (10 giugno 2026 – Teatro del Pavone), Genova (11 giugno 2026 – Politeama Genovese), Ancona (12 giugno 2026 – Teatro delle Muse / Marche Teatro), Milano (15 giugno 2026 – Teatro Arcimboldi), Roma (16, 17 e 19 giugno 2026 e 5 luglio 2026 – Teatro Brancaccio), Napoli (18 giugno 2026 – Teatro Troisi), Bologna (23 giugno 2026 – Teatro Celebrazioni), Vicenza (24 giugno 2026 – Teatro Comunale Città di Vicenza), Torino (25 giugno 2026 – Teatro Alfieri), Policoro (MT) (27 giugno 2026 – Parco Siris), Catania (29 giugno 2026 – Zafferana Etnea) e Palermo (30 giugno 2026 – Villa Filippina). Info e biglietti su francescodecarlo.com. Limbo, è uno spettacolo che mescola stand-up e storytelling, esplorando il limbo tra il desiderio di partire e il bisogno di restare. Ambientato nel quartiere Portuense di Roma, dove Francesco è nato e cresciuto, il racconto prende forma quando, tornando un giorno nel suo quartiere, si ritrova a incontrare vecchi amici e bulli di zona, finendo coinvolto in una giornata pericolosamente fuori dall’ordinario che lo costringerà a scegliere tra le sue radici romane e il sogno americano.Questo percorso creativo prosegue con I malviventi, il romanzo d’esordio pubblicato da Rizzoli il 19 maggio. Il libro, che intreccia humour nero e suspense in una vicenda dove il grottesco prende progressivamente il sopravvento, è stato presentato il 1° giugno a New York, presso il Rizzoli Bookstore, insieme alla giornalista Simona Siri. Nei prossimi mesi seguiranno altre due presentazioni, a Roma e Milano, tra giugno e luglio. Inoltre, I malviventi sarà disponibile all’acquisto in tutte le tappe del tour grazie a un apposito book corner curato da Rizzoli.