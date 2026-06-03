Bollani in tour con Tutta Vita Live, il 6 giugno si riparte da Ravenna

Roma, 3 giu. (askanews) – Stefano Bollani si prepara a un’estate di concerti che lo vedrà protagonista su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia con una serie di progetti: il tour attraverserà diverse dimensioni artistiche, alternando grandi ensemble, concerti in solo, collaborazioni inedite e incontri con musicisti d’eccezione.Tra gli appuntamenti più attesi, quelli con “Tutta Vita Live” e la formazione All Stars, una schiera di fuoriclasse del jazz, da Enrico Rava a Paolo Fresu, da Daniele Sepe ad Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, insieme a tre giovani talenti della scena contemporanea: Frida Bollani Magoni, in arte Frida, Matteo Mancuso e Christian Mascetta. Al via il 6 giugno dalla Rocca Brancaleone di Ravenna per il Ravenna Festival (sold out), poi il 29 giugno “Tutta Vita Live” farà tappa nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma per il Roma Summer Fest e Summertime 2026, a seguire il 6 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per Tener-a-mente Festival (sold out), il 9 luglio a Perugia per Umbria Jazz e il 13 luglio al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Tutti i concerti saranno preceduti dalla proiezione del film Tutta Vita. L’eclettico artista milanese si esibirà dal vivo anche con altri progetti. Il 19 luglio porterà il suo live Piano Solo alla Rocca di Bertinoro (FC) per Entroterre Festival con cui chiuderà il tour in Sardegna il 29 luglio al Dromos Festival di Tharros (Cabras).Il 7 giugno, per Pesto Music Festival, l’Opera Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà il concerto che riunisce sullo stesso palco Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni per un progetto che si sviluppa come un flusso libero di idee, citazioni, momenti lirici e passaggi di brillante ironia, dove la musica nasce sul momento e ogni esecuzione diventa unica anche grazie al feeling che i tre musicisti riescono a creare con il pubblico. Il 3 luglio, in occasione della 50esima edizione di Monfortinjazz, nel suggestivo scenario en plein air dell’Auditorium Horszowski a Monforte d’Alba (CN) Stefano Bollani salirà sul palco insieme a Enrico Rava per una rappresentazione sonora del profondo e duraturo legame fra due icone della scena musicale nazionale e internazionale, un concerto in cui il pubblico si troverà davanti un’intesa magica e palpabile, che nasce dalla combinazione perfetta fra la vena poetica e melodica di Rava e il pianismo estroverso, spesso giocoso, ma sempre elegante e colto, di Bollani. Prima del concerto ci sarà la proiezione del film Tutta Vita.Il 5 luglio Bollani tornerà in trio ma questa volta insieme a Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista – per un live in equilibrio costante tra libertà espressiva, ascolto reciproco e ricerca sonora in cui i tre musicisti si muovono attingendo da un repertorio che attraversa jazz, musica classica, tradizione napoletana e composizioni originali – all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) per il Lignano Summer Live Festival; la stessa formazione si esibirà l’11 luglio sulla Scalinata di San Bernardino a L’Aquila per I Cantieri dell’Immaginario, all’interno del cartellone di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Inoltre, il 17 luglio e il 18 luglio Bollani sarà ospite – per la Rhapsody in Blue di Gershwin – dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding rispettivamente alla Basilica di Massenzio a Roma e nella cornice unica di Piazza del Campo a Siena per l’ormai celebre Concerto per l’Italia, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, un rito collettivo capace di unire grande musica, spazio iconico e partecipazione del pubblico.