 Mattarella: distacco giovani da politica per mancanza di confronto – askanews.it


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Mattarella: distacco giovani da politica per mancanza di confronto

“Grande notizia che sia aumentata la loro partecipazione”
Giu 2, 2026

Roma, 2 giu. (askanews) – “Non ho mai pensato, mi rifiuto di considerare attendibili le affermazioni che attribuiscono ai giovani la scarsa partecipazione. Piuttosto i giovani avvertono di più ed esprimono in misura maggiore il disagio per il distacco che si avverte rispetto alla vita delle istituzioni. Distacco che a me sembra prevalentemente dovuto all’attenuarsi, qualche volta al venir meno, delle occasioni di confronto, non di propaganda da lontano, ma di confronto ravvicinato tra cittadini e istituzioni per affrontare, confrontandosi appunto, i temi generali del Paese, quelli specifici dei territori”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande dei giovani nel corso dello speciale Rai per l’80esimo della Repubblica “Ne parliamo con il Presidente”.

“Questa mancanza di occasioni che consentono scambio di informazioni, scambio di esigenze, sottolineatura di problemi e di necessità è quello che fa avvertire, particolarmente ai giovani, il distacco dalla vita istituzionale e quindi non incoraggia la partecipazione. E questo crea quella disaffezione che sovente lamentiamo. Quindi la sensazione che vada aumentando la partecipazione dei giovani per l’Italia è una grande notizia”, ha aggiunto il capo dello Stato.

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