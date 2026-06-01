 Vela, Max Sirena: “E’ necessario vincere l’America’s cup” – askanews.it


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Vela, Max Sirena: “E’ necessario vincere l’America’s cup”

“Luna rossa rappresenta l’Italia”
Giu 1, 2026

Roma, 1 giu. (askanews) – “È necessario vincere questa Coppa America. Luna Rossa rappresenta l’Italia, una nazione tecnologica: il 99% di ciò che viene utilizzato a bordo è volutamente italiano. Nel nostro Paese c’è tantissima tecnologia, ma a volte non se ne parla abbastanza”.

Così il team director e skipper Max Sirena a “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento, sottolineando anche il ruolo dello sport come traino emotivo e identitario: “Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis, con il motomondiale e con la Formula 1. Siamo un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi”.

Sirena ha poi evidenziato la responsabilità del team verso il Paese e il valore delle tappe di avvicinamento alla prossima sfida: l’evento di Cagliari è stato “un passo importante” in vista dell’obiettivo del prossimo anno a Napoli. “Prima di battere i neozelandesi dobbiamo battere tutti gli altri: il Defender è già in finale e il percorso non sarà semplice, ma stiamo lavorando per arrivare pronti”.

Infine, un passaggio sulla prossima edizione della competizione, la America’s Cup: “Napoli sarà un valore aggiunto, una delle città più belle del mondo, con una storia e una cultura profondissime”. E un invito speciale: “Jannik Sinner è sempre il benvenuto a bordo, c’è molto da imparare da una persona del genere, non solo sul piano sportivo”.

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