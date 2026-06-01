Lega, Zaia: deve diventare federalista, parleremo di più ai giovani

Roma, 1 giu. (askanews) – “Da sempre si dicono un sacco di cose su di me. Al momento non ho parlato né chiesto nulla a nessuno. I partiti, cominciando dal nostro, prima o poi dovranno fare la scelta del federalismo interno. Il militante di Campione d’Italia ha bisogni diversi da quello di Canicattì. Dunque un partito che voglia rispondere a tutte le istanze, deve essere federalista. Ho già detto parecchie volte che esiste un modello nato nel 1948 in Germania, che prevede un partito nazionale, la Cdu, con una costola locale bavarese (Csu). Ma è una mia idea, io conto uno. Una riflessione però andrebbe fatta: la Lega oggi è il partito più antico in Parlamento. Una scelta del genere lo trasformerebbe nel più innovativo e più in grado di offrire una scelta interessante anche per i giovani”. Lo afferma Luca Zaia (Lega), presidente del consiglio regionale Veneto, in una intervista al Corriere della Sera.Sull’incontro con Marina Berlusconi, l’ex governatore veneto si dice “stupito” che “qualcuno trovi strano che io possa averla incontrata. La conosco da tempo, ho una grandissima stima per suo padre, di cui ritrovo in lei molti tratti. Abbiamo parlato del libro che sto scrivendo, del mio podcast Il Fienile e anche appunto del Paese e dei temi etici. A tavola si parla di tutto. Ma come si dice… Chi è in sospetto è in difetto”. Zaia conferma che voterà “a favore” della legge di iniziativa popolare sul fine vita che fu bocciata nel 2024 che a breve tornerà in consiglio regionale in Veneto. “Ma – aggiunge – tenga presente che due anni fa, quando la legge fu bocciata per un solo voto, io non feci né una riunione né una sola telefonata per fare la conta dei voti”. Una legge sul fine vita è all’esame anche del Senato e secondo Zaia “su certi temi etici la politica deve fare un salto di qualità. Il fine vita deve essere una no-fly zone: i partiti devono lasciare libertà di coscienza, come peraltro ha fatto il segretario Salvini. Ci sono tanti esponenti politici le cui coscienze non collimano con la posizione del loro partito”.