Tennis, Cobolli agli ottavi del Roland Garros

Roma, 30 mag. (askanews) – Uno splendido Flavio Cobolli guadagna il pass per gli ottavi al Roland Garros per la prima volta in carriera. La testa di serie n.10 lascia appena 7 giochi allo statunitense Learner Tien (18 del tabellone), battuto 6-2, 6-2, 6-3 in un’ora e 46′ di gioco. Azzurro solido in ogni fondamentale (anche 7 ace) contro un rivale molto falloso e nervoso. E’ la seconda volta che Cobolli si qualifica per gli ottavi in uno Slam dopo Wimbledon 2025. Affronterà lunedì agli ottavi (senza ancora aver concesso un set) il sorprendente statunitense Zachary Svajda, n.85 del mondo, capace di battere in 5 set Francisco Cerundolo. Un solo precedente, che risale a Delray Beach 2024, vinto dall’azzurro in tre set.“Mi sono svegliato un po’ nervoso oggi perché sapevo che ci sarebbero state delle persone a cui tengo a vedermi – le sue parole a fine match – È la mia prima vittoria sul Philippe-Chatrier e vorrei fare i complimenti anche a Learner che forse stamattina era un po’ stanco. Oggi non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions. Sono legato all’Arsenal per Calafiori e al PSG per Luis Enrique… quindi che vinca il migliore e che sia una finale con tanti gol. Chiedo ai tifosi solo una cortesia: se vincete la finale non fate troppo rumore, vorrei dormire stanotte…”