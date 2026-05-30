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“Cartoons On The Bay 2026”, ecco i premi della giuria internazionale

Secondo riconoscimento per Pera Toons, con il Pulcinella Award Kids Tv Show per “Prova a non ridere”
Mag 30, 2026

Pescara, 30 mag. (askanews) – Pera Toons conquista Pescara alla 30ª edizione di “Cartoons On The Bay” 2026, il festival di animazione diretto da Adriano Monti Buzzetti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara.

“Prova a non ridere”, la serie dell’autore italiano più amato dai bambini, fatta di 46 episodi di 6 minuti e ricca di barzellette, indovinelli e doppi sensi, ha vinto il Pulcinella Award Kids Tv Show (6-11 anni). Dopo il Digital Award, questo è il secondo premio vinto da Pera Toons nelle giornate del Festival. La serie “riconosce e valorizza il modo in cui il pubblico dei bambini si relaziona alla narrazione attraverso formati brevi e un’animazione minimalista, combinando innovazione e tradizione”. Questa la motivazione della giuria internazionale Audiovisual composta quest’anno da Cecilia Persson, Managing Director di BBC Studios Kids & Family; Don Daglow, designer di oltre 100 videogiochi in 55 anni di carriera e vincitore di un Emmy Award; Frédéric Puech, produttore; Sara Cabras, responsabile acquisti Rai Kids; Emanuele Vietina, vicedirettore di Lucca Comics & Games dal 2007, e ora alla guida del Festival e Direttore Generale di Lucca Crea.

I premi assegnati nelle altre categorie sono andati a Regno Unito, Stati Uniti Australia, Belgio.

Il Pulcinella Award Preschool Tv Show (2-4 anni) è andato a “My friend Maisy”, Regno Unito, diretto da Beth Hughes, per la sua “nuova interpretazione di un classico per bambini, che porta a una nuova generazione un ritmo narrativo gioioso e una direzione visiva vivace”.

Il Pulcinella Award Upper School Tv Show (4-6 anni) è andato a “E.B. White’s Charlotte’s web”, Stati Uniti, diretto da Yurie Rocha. La serie, basata sul classico racconto di E.B. White “Charlotte’s web”, ha vinto in quanto “Porta una storia classica a un vasto pubblico attraverso un’animazione moderna di altissimo livello”.

Il Pulcinella Award Youth Tv Show (+11 anni) è andato a “Tales from outer suburbia”, Australia, diretto da Noel Cleary e Shaun Tan, in quanto “Affascina fin dalla scena iniziale grazie alle sue atmosfere evocative, ai personaggi profondamente coinvolgenti e a un’animazione di altissimo livello”.

Il Pulcinella Award Interactive Animation è andato a “Koira”, Belgio, diretto da Ben Lega, per il suo “stile artistico coerente che genera sorpresa e una vasta gamma di emozioni, trasmesse attraverso l’animazione e il sonoro piuttosto che attraverso la narrazione”.

La giuria internazionale Cinema invece, composta da Kirk Wise, noto al grande pubblico per i suoi capolavori Disney, e dal regista e illustratore italiano Alessandro Rak ha invece premiato Repubblica Ceca e Francia.

Il Pulcinella Award for Best Animated Feature è andato a “Tales from the Magic Garden”, Repubblica Ceca, diretto da Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar “per la rappresentazione dell’elaborazione di un lutto familiare e di come il racconto possa offrire conforto nell’affrontare le sfide della vita. Abbiamo particolarmente apprezzato il modo in cui ogni storia si inseriva all’interno di un’altra, i rapporti calorosi tra i personaggi e le emozioni autentiche evocate dal suo affascinante stile visivo”.

Il Pulcinella Award for Best Short Film è andato a “The Nest”, Francia, diretto da Aurélien Coquery, Léa Kermanach, Soline Mauguin, Abel Tixador, Jean Baounon, Romane Selter-Fiette. Siamo rimasti colpiti dall’atmosfera gotica, dall’audace messa in scena cinematografica e dall’intensa drammaticità dell’animazione dei personaggi”, le motivazioni.

Menzioni speciali a “My Grandfather is a Nihonjin”, Brasile, diretto da Celia Catunda e scritto da Rita Catunda, tratto dal romanzo “Nihonjin” di Oscar Nakasato, come miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora; Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar come miglior regia per “Tales from the Magic Garden” e a “Olivia & The Clouds” diretto da Tomás Pichado Espaillat come migliore animazione.

Tra gli altri premi, il Moige Award è stato assegnato a “Pino e Shinobi”, Italia, diretto da Andrea Bozzetto e prodotto da Studio Bozzetto – Yomiuri Telecasting Corporation, “per essere stato capace di spiegare due culture diverse ai bambini, che sono particolarmente sensibili a queste tematiche e che sanno come guardarle in modo inclusivo, mostrando loro le sottili e, a volte, invisibili connessioni tra le diverse identità, dimostrando l’importanza del dialogo interculturale e incoraggiandoli a comprendere le loro radici guardandole da una prospettiva universale “familiare””.

L’Unicef Award, invece, è andato a “Terremoto”, Italia, diretto da Lorenzo Latrofa e Massimiliano Di Lauro “per la sua capacità di descrivere, con profondità e semplicità, le tempeste emotive dei bambini e la loro difficoltà nel governarle. Il linguaggio, chiaro e intenso, usa una metafora efficace per narrare le difficoltà dei piccoli, libera da giudizi e capace di affrontare sentimenti complessi, difficili da gestire e accettare. Quando gli adulti comprendono e accolgono tutte le emozioni dei bambini, possono accompagnarli anche nei loro turbamenti emotivi, che talvolta possono diventare travolgenti e distruttivi, aiutandoli a crescere in modo più sereno e positivo”.

Nella cerimonia sono stati anche ritirati gli altri premi, assegnati nelle giornate del trentennale di Cartoons on the Bay. I Pulcinella Career Awards sono stati assegnati al regista Kirk Wise, autore di capolavori Disney come “La bella e la bestia”, “Il gobbo di Notre Dame” e “Atlantis – L’impero perduto”, e a “Don Daglow”, figura di riferimento del videogioco internazionale. Tra gli altri riconoscimenti speciali, l’International Studio of the Year è andato alla belga Peyo Company, custode dell’universo dei Puffi, mentre Cartobaleno è stato premiato come Italian Studio of the Year. Il Pulcinella Diversity Award è stato assegnato al videogioco Bye Sweet Carole di Chris Darril, il Pulcinella Immersive Award alla piattaforma Roblox e il Pulcinella Transmedia Award a Pokémon e il Premio Sergio Bonelli è andato al regista Alessandro Rak.

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