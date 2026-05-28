Taglio del nastro a Pescara per i 30 anni di Cartoons on the Bay

Pescara, 28 mag. (askanews) – Taglio del nastro oggi a a Pescara, nella collaudata cornice dello storico palazzo Aurum, per i 30 anni di Cartoons on the Bay, il prestigioso festival dell’animazione. L’International Animation and Transmedia Festival, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica affidata quest’anno a Adriano Monti Buzzetti, è in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, che da cinque anni ospita il Festival.Presenti tra gli altri il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Lavori aperti all’Aurum, con cinema e scuole, e nel cuore della città (Piazza Salotto e Corso Umberto I), dove va in scena il programma pubblico e hanno già cominciato a svolgersi le attività del Cartoons on the Bay Village, con tanti studenti. Sono 325 le opere iscritte al Pulcinella Awards 2026 nelle sette categorie (Preschool Tv Show, Upper Preschool Tv Show, Kids Tv Show, Youth Tv Show, Interactive Animation, Short Film, Feature Film) di artisti e studi provenienti da 53 paesi nel mondo. L’edizione del trentennale di Cartoons on the Bay assegna i Pulcinella Career Award al regista Kirk Wise, noto al grande pubblico per avere diretto capolavori Disney come “La bella e la bestia”, “Il gobbo di Notre Dame”, “Atlantis – L’impero perduto” e all’autore di videogame Don Daglow, maestro in video giochi di simulazione e di ruolo. Pera Toons sarà premiato con il Pulcinella Digital Award, la piattaforma di gioco online Roblox con il Pulcinella Immersive Award. Il riconoscimento Studio of the Year va a Cartobaleno, l’International Studio of the year alla belga PeyoCompany, il Pulcinella Diversity Award al videogioco Bye Sweet Carole (di Chris Darril), il Pulcinella TransmediaAward a Pokémon. Il paese ospite di questa edizione è il Belgio sl quale il Festival dedicherà panel e proiezioni. Il regista Alessandro Rak riceverà il premio Sergio Bonelli, realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, giunto alla quinta edizione. Ospiti di Cartoons nomi di primo piano del mondo del disegno e dell’animazione, gli illustratori di Magic Domenico Cava e Katerina Ladon, la fumettista e scrittrice Barbara Baraldi, lo scrittore e sceneggiatore Pierdomenico Baccalario.Tre le mostre organizzate da Cartoons a Pescara: “Oltre le Terre di Mezzo: visioni tolkeniane” di Angelo Montanini, curata da Emanuele Vietina in collaborazione con Lucca Comics, “Corto Maltese, un mare infinito” sul leggendario marinaio avventuriero di Hugo Pratt e curata da Patrizia Zanotti e Marco Steiner, entrambe allestite nei saloni dell’Aurum, e quella lungo Corso Umberto I, “Quarant’anni di sogni e incubi con Dylan Dog” in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. A celebrare il traguardo del trentennale è anche il manifesto disegnato da Francesca Ghermandi, che raffigura una sirena con cappello e maschera di Pulcinella che emerge dalle acque del mare Adriatico. Protagonisti di Cartoons on the Bay anche gli studenti di classi primarie e secondarie di primo e secondo grado, che hanno già cominciato ad animare animare gli incontri mattutini all’Aurum, con momenti di spettacolo, gioco e divulgazione, saranno popolari personaggi della tv e della radio, da Armando Traverso e il pupazzo Krud al trio Dodò, Laura e Andrea de “L’albero azzurro”, al doppiatore di cinema e Tv Fabrizio Vidale. Pescara al centro del Festival anche con il Cartoons on the Bay Village, quest’anno allestito in Piazza Salotto, che consentirà al pubblico di ogni età di sperimentare giochi e attività dalle dieci del mattino a mezzanotte e di incontrare ospiti del mondo dell’animazione. A completare il programma, due serate sul palco allestito in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) alle 21 saranno Carl Brave, con un liveacustico, e a seguire il dj-set di Ema Stokholma (venerdì 29 maggio) e Cristina D’Avena feat. Gem Boy, seguita dal dj-set di Claudio Cannizzaro (sabato 30 maggio). Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.