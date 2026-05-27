 Piogge e temporali al Centro: domani allerta gialla in 7 regioni – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Economia Videonews

La nuova Ferrari Luce tra polemiche e mercati

27 Maggio 2026
Estero Videonews

Difesa, Starmer e Tusk firmano il patto Londra-Varsavia

27 Maggio 2026
Estero Videonews

Gaza, in migliaia ai funerali del leader di Hamas ucciso in un raid

27 Maggio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Mentre Sanchez vede il Papa, a Madrid perquisizioni nella sede Psoe

27 Maggio 2026
Spettacolo Videonews

A “Il Cinema in piazza” Pawlikowski, Campion, Léa Seydoux, Thom York

27 Maggio 2026
Cronaca Videonews

Ferrari, Ficili: Maserati già nel mondo elettrico con Folgore

27 Maggio 2026
Estero Videonews

Francia, Darmanin: “Il MeToo dell’infanzia è appena cominciato”

27 Maggio 2026
Cultura Videonews

Alla Pinacoteca di Brera per scoprire Giovanni Agostino da Lodi

27 Maggio 2026
Estero Videonews

Ungheria, Parlamento boccia l’addio alla Corte penale internazionale

27 Maggio 2026
Estero Videonews

Supermercato kosher a Londra, l’incendio non sarebbe sospetto

27 Maggio 2026
Cronaca Primo Piano

Piogge e temporali al Centro: domani allerta gialla in 7 regioni

Localmente potranno risultare anche di forte intensità
Mag 27, 2026

Roma, 27 mag. (askanews) – L’indebolimento del settore orientale del campo di alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale favorisce l’infiltrazione di aria fresca in quota e la conseguente formazione di fenomeni convettivi a prevalente evoluzione diurna, con associati rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, giovedì 28 maggio, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, allerta gialla sulle Marche, su gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Iran, Trump: “Non ha scelta”, vuole un accordo

Mag 27, 2026
Estero Primo Piano Videonews

Mentre Sanchez vede il Papa, a Madrid perquisizioni nella sede Psoe

Mag 27, 2026
Agrifood Cronaca

Sorelle Walch aprono la nuova cantina di Trentodoc di Moncalisse

Mag 27, 2026