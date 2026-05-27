Feltrinelli entra ne Il Saggiatore: acquisito il 30% della casa editrice

Milano, 27 mag. (askanews) – Feltrinelli entra ne il Saggiatore, storica casa editrice milanese fondata da Alberto Mondadori e oggi presieduta da Luca Formenton. Lo riporta una nota che annuncia la firma dell’accordo. Feltrinelli acquisisce così una quota del 30%, sancendo l’alleanza tra due realtà che hanno fatto la storia dell’editoria italiana. Circa due anni fa, la catena di librerie era entrata nel capitale di Adelphi, acquisendo una quota del 10%.L’accordo di oggi, spiega la società, punta a valorizzare e dare continuità al lavoro svolto dal Saggiatore in questi decenni. La casa editrice proseguirà il proprio percorso sotto la guida e la visione di Luca Formenton, “preservando l’identità culturale e la qualità che la contraddistinguono”. L’accordo con il Ggruppo Feltrinelli permetterà al Saggiatore di beneficiare di una struttura solida e di nuove sinergie distributive e promozionali, “con l’intento di garantirne un futuro ancora più ambizioso e una diffusione sempre più capillare del suo catalogo”. L’ingresso nel Saggiatore, sigla di riferimento per la saggistica in Italia, arricchisce il polo editoriale Feltrinelli di una nuova profondità, spiega la nota, grazie allo storico impegno del marchio nel pubblicare libri in ambiti quali la sociologia, la storia, la scienza, la storia dell’arte e la musica. Nel suo catalogo ci sono classici del pensiero come Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl, Karl Popper, Arnold Schönberg, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Ernesto De Martino fino a Nassim Taleb e Slavoj iek. Pubblica, inoltre, autori come Allen Ginsberg, il premio Nobel Louise Glück, Norman Manea, Jean Genet, Carlos Fuentes, Joan Didion e Mircea Cartarescu.“Oggi – commenta Carlo Feltrinelli, presidente del gruppo Feltrinelli – celebriamo l’alleanza con una casa editrice che, nata dall’ambizione culturale di Alberto Mondadori, ha contribuito in modo determinante a introdurre nel dibattito nazionale le frontiere più avanzate della saggistica e della letteratura d’autore, con una capacità di proposta che si è alimentata fino ad oggi. Con grande entusiasmo, accanto all’amico Luca Formenton, daremo il nostro contributo per onorare e valorizzare questa storia, il catalogo e questa passione per i libri”. “L’ingresso di Feltrinelli nel capitale del Saggiatore segna l’avvio di una collaborazione che ha per me un significato non solo professionale – commenta Luca Formenton, presidente de il Saggiatore – Il Saggiatore e Feltrinelli nascono nell’Italia del dopoguerra dalla stessa convinzione: che pubblicare libri sia un gesto civile e non solo imprenditoriale. Alberto Mondadori che crea il Saggiatore nel 1958, e Giangiacomo Feltrinelli la sua casa editrice pochi anni prima, hanno contribuito in modo decisivo ad aprire la cultura italiana alla nuova narrativa internazionale, alle scienze umane, al pensiero critico che il paese aveva a lungo tenuto ai margini. Quella tradizione di innovazione editoriale è il patrimonio comune che oggi torna a incontrarsi: una partnership che rafforza le prospettive del Saggiatore nel rispetto della sua autonomia editoriale, e rilancia una visione che le due case editrici hanno coltivato fin dalle origini”. A questo, sottolinea Formenton, si aggiunge “un motivo personale: l’amicizia che mi lega a Carlo Feltrinelli rende particolarmente felice l’apertura di una stagione nuova, da editori e cittadini prima ancora che da soci”.