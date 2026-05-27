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E’ morto a 91 anni Giuseppe Gargani, presidente dell’associazione ex parlamentari

Storico esponente della Dc. Il ricordo di Casini: “Ci inchiniamo alla sua memoria”
Mag 27, 2026

Roma, 27 mag. (askanews) – E’ morto all’età di 91 anni Giuseppe Gargani, presidente dell’associazione ex parlamentari. La notizia è stata diffusa dal senatore Pd Pier Ferdinando Casini e confermata dalla stessa associazione.

Irpino di nascita, Gargani ha militato a lungo nella Democrazia Cristiana. Iscritto dal 1956, fu membro della Direzione nazionale, Capo Dipartimento Giustizia e segretario regionale della Campania. Deputato alla Camera per 12 legislature, dal 1972 al 1994, fu sottosegretario alla Giustizia dal 1979 al 1983/1984 nei governi guidati da Cossiga, Forlani e Spadolini. Dopo lo scioglimento della DC aderì al Partito Popolare Italiano, poi a Forza Italia e successivamente all’Unione di Centro. Nel 1999 e nel 2004 fu eletto al parlamento europeo con Forza Italia.

“Con viva commozione, apprendo della scomparsa di Giuseppe Gargani, presidente dell’associazione degli ex parlamentari a cui ha dedicato con intelligenza e passione l’ultima fase della sua vita. È stato sempre e solo un democratico-cristiano coerente e leale, un uomo di governo e di partito appassionato, un grande esperto dei temi della giustizia. L’Irpinia è stata la sua casa per tanti anni ed in Parlamento ha rappresentato la sua terra con una fedele e intelligente testimonianza. Gli siamo grati e ci inchiniamo alla sua memoria”, il ricordo di Casini.

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