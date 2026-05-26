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Europeo Arena Polo, Villa Borghese si accende con sfilata inaugurale

Da mercoledì animerà il Galoppatoio di Piazza di Siena
Mag 26, 2026

Roma, 26 mag. (askanews) – Il fascino del polo internazionale conquista Villa Borghese con la sfilata inaugurale del FIP Arena Polo European Championship-U.S. Polo Assn. Trophy, la prima edizione dell’Europeo di Arena Polo che da mercoledì animerà il Galoppatoio di Piazza di Siena. Tra turisti, curiosi e centinaia di smartphone alzati al cielo, il corteo di cavalli e cavalieri – si legge in una nota – ha attraversato i viali del parco romano da Piazzale delle Canestre fino alla Terrazza del Pincio, accompagnato dalla Fanfara del quarto Reggimento Carabinieri a Cavallo.

In testa alla parata il segretario generale Fise Simone Perillo, il responsabile del dipartimento Polo Alessandro Giachetti, il presidente della federazione francese Jean-Edouard Mazery e l’arbitro britannico Nick Pepper. A seguire le squadre di Italia, Francia, Svizzera e Inghilterra, con gli azzurri Stefano Giansanti e Giordano Magini tra i più applauditi dal pubblico.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri con il contributo del Ministero dello Sport e la promozione della Federazione Internazionale Polo. Al termine della sfilata, cavalieri e ospiti si sono ritrovati per un cocktail da Etere, terrazza di Palazzo Ripetta, hospitality partner della manifestazione.

Da mercoledì il via alle gare dell’Arena Polo, formula con campo ridotto e squadre da tre giocatori. Il debutto ufficiale sarà affidato alla sfida Francia-Inghilterra, preceduta dal triangolare Junior Polo NextGen tra Lazio, Sardegna ed Emilia-Romagna. Giovedì toccherà invece all’Italia contro la Svizzera. Ingresso gratuito per tutta la durata del torneo.

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