Al Taormina Film festival il Golden Globes Prize al documentario di Tornatore

Milano, 26 mag. (askanews) – Il Taormina Film Festival, in partnership con i Golden Globes e la Artemis Rising Foundation, ha annunciato che, durante la 72esima edizione dell’evento siciliano dedicato al cinema in scena dal 10 al 14 giugno, il film-documentario “Brunello, il visionario garbato” del regista premio Oscar e Golden Globe Giuseppe Tornatore sulla vita dell’imprenditore Brunello Cucinelli verrà insignito del Golden Globes Prize for Documentary in Partnership with Artemis Rising Foundation.Il premio, conferito dalla Artemis Rising Foundation, ogni anno dà risalto ai documentaristi la cui opera si è distinta per l’eccezionale valore creativo e la capacità di ispirare un cambiamento sociale positivo e verrà consegnato durante una cerimonia al Teatro Antico di Taormina. “Siamo lieti e profondamente onorati che un premio internazionale tanto importante e prestigioso quale i Golden Globes abbia scelto Taormina per questa occasione speciale”, ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice artistica del Taormina Film Festival. “Ospitare la cerimonia di consegna di un riconoscimento così significativo a un maestro del cinema come Giuseppe Tornatore è per noi motivo di grande orgoglio e ribadisce il ruolo centrale del nostro Festival nel panorama cinematografico internazionale”.“È un’emozione straordinaria celebrare l’arte e il talento di Giuseppe Tornatore. Il suo iconico Nuovo Cinema Paradiso e i cortometraggi innovativi su Dolce & Gabbana con Sofia Loren hanno lasciato il segno a livello generazionale, catturando l’essenza del patrimonio e della bellezza italiana per il pubblico di tutto il mondo – ha commentato Regina K. Scully, fondatrice e CEO della Artemis Rising Foundation – e siamo entusiasti di premiare il suo film-documentario dedicato a un altro grande protagonista del design italiano: Brunello Cucinelli”. “Siamo onorati di collaborare con il Taormina Film Festival e con la Artemis Rising Foundation per celebrare Giuseppe Tornatore, un regista la cui opera ha avuto un impatto profondo sugli spettatori di tutto il mondo – ha dichiarato Helen Hoehne, Presidente dei Golden Globes – e ‘Brunello, il visionario garbato’ rispecchia la sua dedizione costante a una narrazione cinematografica al tempo stesso visivamente potente e profondamente umana. Siamo orgogliosi di celebrare il suo contributo al cinema documentario in questa edizione del Festival”.Giuseppe Tornatore, maestro del cinema italiano, premio Oscar per “Nuovo Cinema Paradiso” nel suo documentario ripercorre la vita di Brunello Cucinelli, mescolando documentario e finzione, attraverso testimonianze, materiali d’archivio e ricordi personali. Un’opera che indaga con delicatezza il valore della bellezza, dell’etica e dei sogni. Il Taormina Film Festival è promosso e organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e del Comune di Taormina, con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina e di Sicilia Film Commission.