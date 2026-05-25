 Tennis, per Paolini debutto vincente a Parigi – askanews.it


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Tennis, per Paolini debutto vincente a Parigi

Battuta in due set l’ucraina Dayana Yastremska
Mag 25, 2026

Roma, 25 mag. (askanews) – Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Parigi. La n. 13 del mondo debutta infatti con un successo al Roland Garros 2026. Sul campo Simonne Mathieu la toscana ha infatti superato l’ucraina Dayana Yastremska, n.45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Finalista nel 2024, Jasmine si conferma solida negli Slam, dove ha superato il primo turno negli ultimi dieci Slam giocati. Paolini affronterà al 2° turno l’argentina Solana Sierra, n. 68 del mondo, che ha sorprendentemente eliminato la britannica Emma Raducanu, vincendo così il suo primo match in carriera al Roland Garros.

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