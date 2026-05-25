Presentato progetto “Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio”

Roma, 25 mag. (askanews) – È stato presentato oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, il progetto nazionale “Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio”, promosso da Oltre Le Parole E.T.S. nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire al grande pubblico una visione più ampia e contemporanea della figura di Collodi, non soltanto autore de “Le avventure di Pinocchio”, ma anche giornalista, patriota risorgimentale, intellettuale e protagonista del panorama culturale italiano dell’Ottocento.Ad aprire la conferenza stampa è stato Pascal La Delfa, direttore artistico di Oltre Le Parole E.T.S. e ideatore del progetto, che ha sottolineato la necessità di recuperare la complessità e l’attualità dell’opera collodiana: “Collodi non è soltanto Pinocchio. È stato un patriota, un autore impegnato, il fondatore del primo giornale per bambini e uno dei protagonisti della tradizione letteraria umoristica italiana. Una tradizione che oggi rischia di andare perduta e che invece merita di essere recuperata e raccontata alle nuove generazioni”. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come Pinocchio rappresenti ancora oggi uno dei personaggi italiani più conosciuti nel mondo, pur essendo spesso meno letto e approfondito rispetto alla sua enorme notorietà internazionale. È intervenuta inoltre la Prof.ssa Chiara Lepri, Docente Ordinaria di Letteratura per l’Infanzia presso l’Università Roma Tre, che ha annunciato l’organizzazione di un convegno multidisciplinare dedicato alla figura di Carlo Collodi, previsto per il mese di novembre.La docente ha sottolineato l’importanza di promuovere un confronto aperto tra differenti ambiti di ricerca, coinvolgendo studiosi, studenti e cittadinanza, nell’ottica di valorizzare il ruolo del public engagement e della divulgazione culturale. L’obiettivo del progetto sarà approfondire la figura di Carlo Collodi attraverso prospettive interdisciplinari legate alla storia dell’educazione, alla letteratura per l’infanzia, alla storia editoriale e culturale italiana, favorendo nuove riflessioni attorno a un autore che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per il patrimonio culturale nazionale.Tra gli interventi il Dott. Giuseppe Garbarino, Vicepresidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario Collodiano, che ha posto l’attenzione sul valore storico, culturale e simbolico della figura di Collodi, spesso ricordato esclusivamente attraverso Pinocchio. “Collodi ha fatto tante altre cose, anche molto importanti. Dopo la sua morte di Pinocchio quasi non si parlava più, eppure questo personaggio è tornato nel Novecento diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana”, ha spiegato Giuseppe Garbarino. Nel suo intervento, Garbarino ha inoltre evidenziato come Pinocchio rappresenti un’opera straordinariamente stratificata, capace di attraversare interpretazioni differenti, dall’esoterismo alla satira sociale, fino alla cronaca del suo tempo. “Capitolo per capitolo Pinocchio racconta fatti, personaggi e situazioni reali. Molti protagonisti del racconto sono stati identificati con nomi, luoghi e contesti realmente esistiti”, ha dichiarato.Il progetto nazionale si svilupperà attraverso spettacoli teatrali, attività divulgative, podcast, laboratori e iniziative culturali diffuse sul territorio nazionale, coinvolgendo scuole, enti culturali, artisti e realtà sociali. Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione e alla partecipazione sociale: è infatti prevista la realizzazione di un podcast articolato in 14 regioni italiane, con il coinvolgimento di oltre 20 gruppi e comunità legate a situazioni di fragilità e disagio sociale, tra cui persone con disabilità, migranti, donne vittime di violenza, detenuti ed ex detenuti. “Attraverso teatro, divulgazione e attività culturali diffuse sul territorio nazionale vogliamo costruire un percorso capace di unire memoria, identità e partecipazione”, ha dichiarato Pascal La Delfa. Alla conferenza stampa è intervenuto, tra gli altri, l’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati: “Dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l’infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, patriota, giornalista e innovatore della letteratura. ‘Le avventure di Pinocchio’ rappresenta un’opera cardine dell’immaginario globale, un archetipo universale delle fragilità umane che affascinò intellettuali di tutto il mondo come Benedetto Croce. Esprimo i miei complimenti per questa iniziativa, capace di coniugare rigore scientifico, capillarità territoriale e alto valore culturale”. Hanno partecipato infine la Dott.ssa Elena Guerri dall’Oro, Coordinatrice della Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Dott.ssa Edy Palazzi, Vicepresidente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio; il Prof. Enrico Di Munno, Architetto e Docente di Design presso NABA e AANT Roma; e Massimo Bonechi, operatore culturale, regista e attore. Il progetto rappresenta un’importante occasione per riscoprire Carlo Collodi nella sua dimensione più autentica e multidisciplinare, restituendo centralità a un patrimonio culturale che continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni.