Comunali, affluenza definitiva al 60,06% in calo del 4,85%

Roma, 25 mag. (askanews) – Il dato finale dell’affluenza in 6.278 seggi per le elezioni amministrative per il rinnovo di 748 sindaci e consigli comunali è del 60,06% rispetto al 64,91% della tornata elettorale precedente negli stessi comuni, in calo del 4,85%.Solo in Umbria dove si votava in 14 comuni l’affluenza è stata superiore al 70%, 70,78% per la precisione, contro il 76,01% delle ultime amministrative. Fanalino di coda il Molise – dove si rinnovavano le assemblee comunali in 44 città – con il 47,71% contro il 52,30% della volta precedente.