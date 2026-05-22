 Slow Food, Mattarella: Petrini lascia grande vuoto, non solo in Italia – askanews.it


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Slow Food, Mattarella: Petrini lascia grande vuoto, non solo in Italia

  “Ha generato nuova consapevolezza nella cultura del cibo”
Mag 22, 2026
 

Milano, 22 mag. (askanews) – “La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell’intera società e non solo in Italia. Le sue intuizioni e le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali, sul rispetto dell’ambiente hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione, ispirata a criteri di qualità, di genuinità, di eticità. Esprimo il mio profondo cordoglio ai familiari e a tutte le persone che hanno lavorato con lui”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

 

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