L’amministrazione Trump pubblica altri file segreti sugli Ufo

New York, 22 mag. (askanews) – Il Dipartimento americano della Difesa ha pubblicato una seconda serie di documenti precedentemente classificati sugli oggetti volanti non identificati (Ufo) dopo la prima diffusa l’8 maggio scorso e che non aveva fornito alcuna prova conclusiva sull’esistenza di alieni o di vita oltre la Terra. Spunta una scheda su presunti avvistamenti di Ufo, inclusi riferimenti a persone che hanno segnalato sfere verdi inspiegabili, dischi e palle di fuoco.Stando a Reuters, uno dei 222 file diffusi oggi sul sito war.gov/ufo contiene 116 pagine di documentazione relativa a una serie di avvistamenti e indagini riportate in una struttura top secret a Sandia, New Mexico, dal 1948 al 1950. “Questo file contiene 209 avvistamenti di ‘sfere verdi’, ‘dischi’ e ‘palle di fuoco’ segnalati nei pressi della base militare”, ha dichiarato il Dipartimento della Difesa. Il dipartimento di Pete Hegseth spiega che dal suo lancio, il sito dedicato agli ufo “ha ricevuto oltre 1 miliardo di visite in tutto il mondo, evidenziando i livelli senza precedenti di interesse sia per questo argomento che per lo storico impegno di trasparenza dell’amministrazione Trump”. Il Dipartimento ha aggiunto di essere al lavoro su un terzo round di file.