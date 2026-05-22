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Lagarde: shock energia rilevante, ma non dà indicazioni su tassi giugno

Impegnati su stabiltà prezzi, decisioni volta per volta in base ai dati
Mag 22, 2026

Roma, 22 mag. (askanews) – All’Eurogruppo di oggi a Cipro “ho espresso ai ministri delle Finanze il nostro risoluto impegno alla stabilità dei prezzi in un quadro di accresciuta incertezza per lo shock dell’energia, che è certamente molto rilevante e con effetti diretti e indiretti sulla nostra economia. Ho fornito un aggiornamento ai ministri così, come sulle decisioni monetarie prese ad aprile”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo informale.

“Mentre la crisi dei prezzi dell’energia spinge al rialzo l’inflazione, le aspettative di lungo termine dell’inflazione restano saldamente ancorate, quelle di lungo termine”, ha ripetuto. Secondo Lagarde “le implicazioni per le prospettive di medio termine dipenderanno da durata e intensità dello shock energetico e dalla portata dei suoi effetti indiretti e di secondo livello, a cui siamo particolarmente attenti”.

“A fine aprile abbiamo deciso di lasciare i tassi fermi e siamo impegnati a fissare la politica monetaria per assicurare che l’inflazione si stabilizzi al 2% nel medio termine. E per coloro di voi che vorrebbero indicazioni su quello che faremo a giugno, mi dispiace dire che non avrete granché da me – ha aggiunto – perché continueremo a seguire un approccio basato sui dati, in cui le decisioni vengono prese volta per volta” dal Consiglio direttivo.

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