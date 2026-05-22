Comunali, sipario sulla campagna elettorale: governo low profile e campo largo in piazza

Roma, 22 mag. (askanews) – Ultimo giorno di campagna elettorale oggi in vista del mini-test delle elezioni comunali, dopo il referendum sulla riforma della giustizia che molti dolori ha causato al governo e alla maggioranza.Campagna elettorale con pochi ‘big’ per il centrodestra con la premier Giorgia Meloni che, affaccendata full time fra impegni internazionali e ricerca dei fondi per le misure anticrisi, stavolta ha scelto il low profile a differenza dello scorso autunno quando, in occasione delle Regionali, fu attivissima e presente ai comizi di chiusura in Toscana, nelle Marche, in Calabria. In piazza e sui palchi delle manifestazioni elettorali in giro per l’Italia sono invece saliti i leader dello schieramento progressista, da Elly Schlein a Giuseppe Conte passando per Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Matteo Renzi: tutti i principali rappresentanti del centrosinistra hanno messo la faccia su queste elezioni. Come hanno fatto abbastanza, nel centrodestra, Matteo Salvini, Luca Zaia e i Governatori regionali leghisti e, ancora più a destra, Roberto Vannacci. In questa tornata di amministrative – urne aperte domenica e lunedì – si rinnovano 626 sindaci e consigli comunali delle regioni a statuto ordinario (ma si vota anche in Sicilia e in Sardegna) tra cui quindici città capoluogo di provincia (Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno) e un unico capoluogo di regione, Venezia. Per dirla con le parole dell’ex premier Matteo Renzi “la partita più importante si gioca a Venezia dove il centrosinistra, con Andrea Martella, prova a riprendere la città dopo dieci anni” di giunta di centrodestra guidata da Luigi Brugnaro. Ed è proprio a Venezia che oggi, per la chiusura della campagna elettorale, è attesa la segretaria del Pd Elly Schlein – presente nelle ultime settimane praticamente in tutte le città al voto, dalla piccola Cervia, sulla riviera adriatica, fino a Macerata, Chieti, le tre grandi città toscane alle urne (Prato, Pistoia e Arezzo), ieri Avellino e prima ancora in tante altre città – per l’evento conclusivo in piazza Ferretto a Mestre per “La grande festa del cambiamento”.A iniziative simili a sostegno di Martella hanno partecipato già Renzi, Fratoianni e il leader M5s Giuseppe Conte. Il candidato del centrodestra Simone Venturini ha invece incassato nei giorni scorsi il sostegno dell’ex presidente del Veneto Luca Zaia e dell’attuale presidente Alberto Stefani, e del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Oggi chiuderà la sua campagna elettorale con un doppio appuntamento tra Venezia e Mestre e con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nei giorni scorsi, in un videomessaggio a cui è seguito quello del responsabile Organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, la premier Meloni ha invitato a votare Venturini. A Reggio Calabria, altra città importante al voto, oggi incontra gli elettori Matteo Salvini. E nei giorni scorsi si sono visti , ad appuntamenti diversi della campagna elettorale, sempre il ministro Mazzi e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, entrambi scesi da Roma per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale per il Sud di Forza Italia e coordinatore regionale del partito. Sul fronte opposto Domenico Battaglia del Pd, vincitore delle primarie, per il quale sono scesi in campo diversi big del centrosinistra, nelle ultime ore il leader Verde Angelo Bonelli e il capogruppo Dem Francesco Boccia.Sempre in Calabria, a Crotone si ricandida Vincenzo Voce, già eletto sindaco con un movimento civico, questa volta appoggiato dal centrodestra unito, mentre l’avvocato Giuseppe Trocino è espressione del centrosinistra. Sfida delicata anche a Salerno dove è di nuovo in campo Vincenzo De Luca, ex sindaco della città ed ex governatore della Campania, sostenuto da sei liste senza però il simbolo del Pd. M5S e Avs sostengono la candidatura dell’avvocato Franco Massimo Lanocita mentre per il centrodestra il candidato è Gherardo Maria Marenghi, avvocato. A Lecco e Mantova, città già guidate dal centrosinistra, i progressisti cercano il bis, mentre ad Arezzo, dopo due mandati del sindaco di centrodestra Alessandro Ghinelli, puntano alla rinconquista della città con Vincenzo Ceccarelli contro il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, imprenditore nel settore del turismo che è stato assessore nella giunta del sindaco uscente. Stessa situazione a Pistoia, dopo i due mandati del sindaco di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi, divenuto consigliere regionale. Il centrodestra schiera la ex vicesindaca Annamaria Celesti mentre il centrosinistra si presenta con Giovanni Capecchi, vincitore delle primarie dello scorso aprile, sostenuto da Avs e dall’area progressista della coalizione. A Prato, dopo le dimissioni della sindaca Dem Ilaria Bugetti e il commissariamento del Comune, si torna a votare prima della scadenza del mandato. Di nuovo in pista per il ruolo di primo cittadino, sostenuto dal campo progressista al completo, l’ex sindaco per due mandati, Matteo Biffoni contro Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d’Italia e consulente strategico per le aziende.Nelle Marche, a Fermo e a Macerata, dovrà essere, invece, il centrodestra a cercare di ottenere un secondo mandato. A Fermo la sfida è tra l’assessore uscente Alberto Maria Scarfini e Angelica Malvatani, appoggiata Pd, Avs, Italia Viva, M5S, Rifondazione e civiche. A Macerata il candidato sindaco del centrosinistra, Gianluca Tittarelli, sostenuto da Pd, Avs, M5Stelle, Casa Riformista e le liste civiche, cercherà di spodestare il sindaco uscende, Sandro Parcaroli. A Trani, nella Puglia di Giuseppe Conte, i Cinquestelle sosteranno Vito Branà, distinguendosi dal resto del centrosinistra che sostiene Marco Galiano.