 Venezia, Venturini: qui si contrappongono due visioni del mondoElezioni comunali – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Trump annuncia legalizzazione dei superinquinanti idrofluorocarburi

21 Maggio 2026
Politica Videonews

Prandini: Ue deve concorrere con altri continenti nella crescita

21 Maggio 2026
Politica Videonews

Lollobrigida: “Governo ha cambiato passo ed è invidiato in Europa”

21 Maggio 2026
Estero Videonews

Rubio: Cuba ha accettato la nostra offerta di 100 milioni in aiuti

21 Maggio 2026
Spettacolo Videonews

“Emily in Paris” addio, si gira in Grecia la sesta e ultima stagione

21 Maggio 2026
Estero Videonews

Energia, Dombrovskis: richieste Italia? Valutiamo, ma serve prudenza

21 Maggio 2026
Estero Videonews

Ucraina, Zelensky: colpito centro Servizi russi nel Kherson

21 Maggio 2026
Estero Videonews

Altra ministra israeliana irride attivisti flotilla: arrivano ubriachi

21 Maggio 2026
Estero Videonews

L’attivista israeliana di Flotilla in manette in tribunale

21 Maggio 2026
Estero Videonews

Caso Epstein, fu Elisabetta a “desiderare” Andrea inviato al Commercio

21 Maggio 2026
Politica Veneto

Venezia, Venturini: qui si contrappongono due visioni del mondoElezioni comunali

La sfida è fra il partito del no ed una alleanza per il buongovernp che guarda al futuro
Mag 21, 2026

Venezia, 21 mag. (askanews) – “In queste elezioni a Venezia si contrappongono due visioni del mondo: da una parte la città ostaggio del partito del No, dei comitati di estrema sinistra, dei centri sociali che vogliono bloccare ogni progetto di investimento, e che guardano, dunque al passato”. E dall’altra parte? “Una coalizione che guarda il futuro con un spirito pragmatico senza dover avere debiti nei confronti di nessuno, dei partitini ideologici, magari di comunità più o meno chiusa come quella islamica bengalese con la quale il PD sta chiudendo importanti accordi”. A parlare è il Simone Venturini, candidato sindaco a Venezia per il Centrodestra nelle elezioni di domenica e lunedì prossimi. Il suo principale antagonista è Andrea Martella, Pd, candidato sindaco del Centrosinistra.

“La Venezia che vorrei far crescere – puntualizza Venturini, che è stato il principale collaboratore del sindaco uscente Luigi Brugnaro – è una città che investe nel futuro, che non ha paura di sposare grandi progetti di investimento che portino qui posti di lavoro qualificati e che ci aiutino anche a differenziare le nostre economie rispetto al solo filone turistico. Per farlo servono però gli investimenti, quindi incentivando gli operatori economici a portare qui le loro risorse”. A Marghera con nuova industria, più sostenibile. Nel centro storico, col terziario avanzato e la ricerca. E qui si pone il problema della casa. Che non c’è o è cara.

“Per la verità – precisa Venturini -, in questi anni abbiamo messo a disposizione 1200 appartamenti, anche per il ceto basso, oltre che per il ceto medio: Una scelta a cui il Centrosinistra si è sempre contrapposto. E che io invece rivendico. Quanto al turismo, “bisogna ancora lavorare sul ticket – è il parere di Venturini – perché è l’unico strumento che la legge ci consente di utilizzare, non ce ne sono altri. Ovviamente va utilizzato al massimo per regolare il turismo giornaliero”.

Soffermandosi sulle polemiche relative alla Biennale e alla Fenice (direzione Venezi), Venturini le definisce “strumentali” e comunque tali “da non interessare la signora Maria di Marghera o il signor Luigi della Giudecca; in ogni caso sono sicuro che si ripartirà con un clima più sereno”. Rispingendo la critica di quanti osservano che Venezia ha perso la leadership del Veneto, anzi dell’intero Nordest, Venturini obietta invece che “è già capitale internazionale in tanti settori, a cominciare dalla cultura”.

“Certo è – aggiunge – che sicuramente ci vuole il rifinanziamento della Legge speciale; questo è il nostro primo obiettivo. Anzi, si pone la necessità di una revisione della legge speciale in modo da consentire di avere ulteriori strumenti per Venezia per fronteggiare fenomeni che solo Venezia ha, quindi una legge speciale che attribuisca oltre a finanziamenti strutturali e non più episodici, anche degli strumenti pratici normativi per la città”.,

Notizie Correlate

Politica Videonews

Prandini: Ue deve concorrere con altri continenti nella crescita

Mag 21, 2026
Politica

Ue, Meloni: serve nuova fase o è condannata a irrilevanza

Mag 21, 2026
Politica Videonews

Lollobrigida: “Governo ha cambiato passo ed è invidiato in Europa”

Mag 21, 2026