Pedro dice addio alla Lazio: “Sempre nel mio cuore”

Roma, 21 mag. (askanews) – Un addio carico di emozione, “perché dico addio a questo bel percorso”, ma con la promessa di portare la Lazio “sempre nel mio cuore”. È il saluto di Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, per tutti semplicemente Pedro, destinato a lasciare il club biancoceleste al termine della stagione.L’attaccante spagnolo, protagonista di una carriera ricchissima tra Barcellona, Chelsea e nazionale spagnola con 25 trofei vinti, è arrivato alla Lazio nel 2021 e ha collezionato oltre 150 presenze e una trentina di gol. Un percorso iniziato dopo un trasferimento dalla Roma che aveva fatto molto discutere e che ha segnato uno dei passaggi più particolari della sua carriera italiana. Pedro detiene anche un primato singolare: è uno dei pochissimi giocatori, insieme ad Arne Selmosson e Aleksandar Kolarov, ad aver segnato nel derby di Roma con entrambe le maglie.L’ultima gara di campionato contro il Pisa all’Olimpico sarà dunque il suo ultimo atto in biancoceleste, un momento “molto triste per me”, ha scritto sui canali social della Lazio, parlando di un addio a “questa splendida famiglia laziale”. Nel suo messaggio non mancano i ringraziamenti: “Grazie a tutti i tifosi, ai calciatori, agli allenatori e a tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della storia di questo club”. Pedro sottolinea di non aver conquistato trofei con la Lazio, ma rivendica comunque l’impegno: “Ho sempre difeso questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione”.L’attaccante si dice però convinto che “presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori”, ricordando le emozioni vissute all’Olimpico: “Ogni volta che entravo in campo alzavo lo sguardo, ammirando il nostro popolo. Ogni gol, ogni emozione, ogni canzone resteranno con me per sempre”. Infine, un appello ai tifosi: “Contro il Pisa sarà la mia ultima partita con questa maglia, vi aspetto allo stadio e spero di sentirvi vicini. So che è stato un anno difficile e rispetto la vostra decisione”.“È stato un onore vestire questa maglia”, conclude Pedro, “porterò la Lazio sempre nel mio cuore. Uno di voi, sempre forza Lazio”.