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Governo, Salvini precisa: obiettivo è arrivare ad autunno 2027

“Ho solo detto che situazione economica mondiale complica lavoro”
Mag 20, 2026

Milano, 20 mag. (askanews) – L’obiettivo è “arrivare ad autunno 2027”. Lo ha precisato il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un punto stampa in Veneto, precisando il senso delle sue affermazioni al Festival dell’Economia di Trento.

“Ne approfitto per una precisazione – ha detto incotnrando la stampa – perchè ho visto che qualche vostro collega ha scritto da Trento… Poi è sempre colpa di chi si spiega mai di chi scrive. Il nostro obiettivo è arrivare assolutamente a fine legislatura, di arrivare all’autunno 2027. Ho semplicemente detto che la situazione economica mondiale non rende semplice il nostro lavoro”. (segue)

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