Fumetti, ARF! Arriva a Testaccio a Roma con Caparezza

Roma, 20 mag. (askanews) – Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione, tutto a ingresso gratuito.Dopo l’anteprima di giovedì 14 maggio alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma, a piazza Navona, con l’apertura della mostra Mafalda & La Pimpa alla presenza di Altan, il festival prende vita a Testaccio dal 22 al 24 maggio alla Città dell’Altra Economia del Campo Boario, con il grande protagonista di questa edizione, Caparezza, artista che da sempre attraversa linguaggi e immaginari. Una presenza che conferma la natura trasversale di ARF!, capace di mettere in relazione fumetto, musica, arti visive e cultura popolare contemporanea. Per tutto il weekend troveremo la mostra firmata Caparezza, Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore, l’ARF! Kids, con laboratori creativi non-stop, letture di qualità, disegni, librerie specializzate per l’infanzia, l’ARF! Bookshop  in collaborazione con Giufà Libreria Caffè  e un workshop intensivo di manga di due giorni in collaborazione con KOKORO.Venerdì 22 alle ore 20, Caparezza sarà il protagonista di un Talk Show in quattro atti sul palco di Testaccio Estate: un appuntamento pensato come attraversamento dei diversi territori creativi che da sempre abitano il lavoro dell’artista. Sabato 23 maggio, tra gli appuntamenti più attesi del weekend, l’incontro dedicato a La fine del mondo, la rivista mensile a fumetti che esce in edicola allegata a Il Manifesto: presentazione, talk e firmacopie con Maicol & Mirco, Zuzu, Vitt Moretta e la vicedirettrice del Manifesto Micaela Bongi. Nella stessa giornata sono previsti tre nuovi incontri con Caparezza: due visite guidate alla mostra Orbit Orbit, un firmacopie insieme al disegnatore Riccardo Torti e un nuovo talk al Villaggio Globale. Domenica 24 maggio il programma prosegue con le attività di ARF! Kids, i laboratori creativi e il workshop manga. Per tutta la giornata restano inoltre visitabili la mostra Orbit Orbit, l’ARF! Bookshop e Ottimomassimo, con una selezione di libri e attività dedicate alle bambine e ai bambini.Il terzo weekend, 29, 30 e 31 maggio, ARF! arriva alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, portando nel Municipio VIII la sua dimensione più indipendente, laboratoriale e professionale. Alla Casetta Rossa torna la SELF® di ARF! dedicata alle autoproduzioni e all’editoria indipendente, con oltre 50 delle più importanti realtà italiane del settore, talk pomeridiani e serali e l’ARF! Bookshop. Alla Villetta Social Lab saranno protagoniste le artiste del Collettivo Viscosa, con una mostra che espone opere di Artessandra, Fiordip, Bezuss, Silvetrina, émma, Palù, Toonie, Biene e Zanna. Accanto alle produzioni di Viscosa saranno presenti anche collaborazioni con TedxSapienza, Lucha y Siesta e La Revue – L’informazione a fumetti, e il disegno dal vivo a cura di Magville.Alla biblioteca Moby Dick torna invece JOB ARF!, il format dedicato alla formazione e all’orientamento professionale, con i colloqui tra autrici e autori esordienti e case editrici, affiancati dalle masterclass delle principali scuole e accademie di fumetto. Con questa nuova struttura, ARF! non cambia soltanto geografia: ridefinisce il proprio modo di abitare la città, costruendo un festival articolato in più luoghi, più tempi e più pubblici. Mostre, talk, editoria indipendente, attività per bambine e bambini, formazione e incontri professionali diventano parti di uno stesso percorso, pensato per attraversare tre vivaci quartieri romani, mettendoli in relazione attraverso il fumetto nelle sue molteplici forme. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione dove prevista. L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il sostegno del Municipio Roma I e del Municipio Roma VIII ed è organizzata e realizzata dall’Associazione Culturale ARF!