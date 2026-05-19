Tv, “Cercasi tata disperatamente” in onda su Rai 1 il 24 maggio

Roma, 19 mag. (askanews) – In prima serata su Rai 1 due nuovi titoli per la collana “Purché Finisca Bene” (prodotti da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo). Due commedie sentimentali, accomunate da temi universali quali l’amore, la famiglia, le seconde possibilità e la capacità di riscatto personale.Il 24 maggio andrà in onda “Cercasi tata disperatamente”, per la regia di Laura Chiossone, soggetto e sceneggiatura di Pietro Seghetti e Greta Frontani. Il 31 maggio, “Meglio tardi che mai” per la regia di Giuseppe Curti, soggetto di Gianluca Iumiento e sceneggiatura di Gianluca Iumiento, Maria Sole Limodio, Antonia Augusta Ruggiero. “Cercasi tata disperatamente”, con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti, Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli, Pietro Delle Piane e la partecipazione di Neri Marcorè, racconta la storia di Marta Sironi, una trentacinquenne con un sogno ostinato: diventare una comica. Dopo aver fallito all’ennesimo concorso di stand-up, si ritrova senza lavoro e senza casa. Sarà la sua migliore amica Fabiana a ospitarla, ma a condizione che dia una svolta alla sua vita in soli tre giorni. Marta, però, non solo viene ripescata al concorso, ma trova anche un tetto, trasformandosi in “Frau Klara”, una tata tedesca severa e altamente qualificata. Lorenzo Nuti, un bel vedovo quarantacinquenne, ha infatti bisogno di un’educatrice inflessibile per domare i suoi due figli difficili, Chiara e Luigi. Quando i ragazzi scoprono la verità cominciano a ricattarla per ottenere maggiore libertà in casa. Tra colpi di scena e piccole bugie Marta viene smascherata da Federico, il proprietario del locale di stand-up dove si esibisce, e sarà costretta a scegliere se continuare a nascondersi oppure raccontare la verità.Per Elena Radonicich “tata Klara ci dice che per essere sé stessi a volte, si fanno dei giri lunghi, si mettono maschere, ma nella relazione autentica si libera la nostra essenza più profonda che ci rende finalmente liberi. Si può sperimentare anche oltre i consueti limiti che l’età generalmente impone. E vivere con leggerezza e gioco”. Giorgio Pasotti spiega: “Il ruolo che interpreto in questa commedia brillante è quello di un padre alle prese con due figli ‘problematici’ o meglio che hanno accusato molto la mancanza della madre. Come un equilibrista, cerca di barcamenarsi tra lavoro e figli non riuscendoci perfettamente, anzi non riuscendoci affatto, nonostante l’impegno. Così fa ricorso ad una tata. Irrompe nella sua e loro vita questa tata sui generis che cambierà radicalmente e per sempre il corso della loro famiglia. Mi sono divertito molto ad interpretare un carattere comico, di una comicità molto British, leggera, che ti fa seguire il film sempre con un sorriso sulle labbra”. L’altro tv movie della collana “Purché Finisca Bene”, per la regia di Giuseppe Curti, ha nel cast Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e vede la partecipazione straordinaria Di Sergio Assisi.Cercasi tata disperatamene è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. È un progetto realizzato in collaborazione con Trentino Film Commission.