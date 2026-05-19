Parte da Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale di Zucchero

Milano, 19 mag. (askanews) – Lunedì 18 e martedì 19 maggio al via dalla Royal Albert Hall di Londra “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour internazionale che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre.Dopo aver calcato per la prima volta il palco del celebre tempio della musica londinese nel 1990, aprendo i concerti di Eric Clapton, Zucchero ha portato la sua musica in tutto il mondo e torna ancora una volta da headliner alla Royal Albert Hall per regalare uno show energico e appassionante di oltre 2 ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musicale con il suo inconfondibile stile e la sua carismatica presenza. Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals). A luglio il tour arriva in Italia: Zucchero, infatti, accenderà gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo. Queste le date del tour internazionale “BAILA 25th – Under the Moonlight”: 18 maggio – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito) 19 maggio – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito) 21 maggio – Arena – Ginevra (Svizzera) 23 maggio – LDLC Arena – Lione (Francia) 25 maggio – Zénith – Nantes (Francia) 27 maggio – Adidas Arena – Parigi (Francia) 29 maggio – Ziggo Dome – Amsterdam (Paesi Bassi) 30 maggio – Lotto Arena – Anversa (Belgio) 31 maggio – Zénith – Nancy (Francia) 3 giugno – Rockhal – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) 4 giugno – Barclaycard Arena – Amburgo (Germania) 5 giugno – Uber Arena – Berlino (Germania) 7 giugno – PSD Bank Dome – Düsseldorf (Germania) 9 giugno – QI Arena – Lipsia (Germania) 11 giugno – Stadthalle – Vienna (Austria) 12 giugno – Tipos Aréna – Bratislava (Slovacchia) 14 giugno – Stadthalle – Graz (Austria) 16 giugno – Olympiahalle – Innsbruck (Austria) 17 giugno – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera) 18 giugno – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera) 20 giugno – Festhalle – Francoforte (Germania) 21 giugno – Olympiahalle – Monaco di Baviera (Germania) 23 giugno – Palais Nikaïa – Nizza (Francia) 24 giugno – Arena Du Pays D’Aix – Aix-en-Provence (Francia) 26 giugno – Würth Open Air – Künzelsau (Germania) 4 luglio – Bluenergy Stadium – Stadio Friuli – Udine (Italia) 6 luglio – Stadio Dall’Ara – Bologna (Italia) 8 luglio – Stadio Adriatico – Pescara (Italia) 11 luglio – Arena Santa Giuliana – Perugia (Italia) 14 luglio – Stadio Franco Scoglio – Messina (Italia) 16 luglio – Mura Storiche – Lucca Summer Festival – Lucca (Italia) 18 luglio – Autostadt Sommerfestival – Wolfsburg (Germania) 21 luglio – Olympic Running Track – Tirana (Albania) 26 luglio – Festival Pirineos Sur – Sallent de Gállego (Spagna) 28 luglio – Starlite Festival – Marbella (Spagna) 31 luglio – Festival Mar D’Estiu – Santa Susanna (Spagna) 23 settembre – Principe Pio – Madrid (Spagna) 24 settembre – Teatro Baluarte – Pamplona (Spagna) 27 settembre – Palau De Les Arts – Valencia (Spagna) 29 settembre – Palau De La Musica – Barcellona (Spagna) 17 ottobre – DR Concerthall – Copenaghen (Danimarca) 18 ottobre – DR Concerthall – Copenaghen (Danimarca) 19 ottobre – Musikteatret Holstebro – Holstebro (Danimarca) 21 ottobre – Cirkus – Stoccolma (Svezia) 22 ottobre – Sentrum Scene – Oslo (Norvegia) 26 ottobre – House Of Culture – Helsinki (Finlandia) 27 ottobre – Tampere Hall – Tampere (Finlandia) 29 ottobre – Alexela Concerthouse – Tallinn (Estonia)