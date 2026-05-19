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Flotilla, Fratoianni (Avs): Tajani convochi ambasciatore Israele

E sbatta i pugni sul tavolo, i predoni dell’esercito israeliano senza limiti: abordano, sparano, arrestano illegalmente
Mag 19, 2026

Roma, 19 mag. (askanews) – “Non solo abbordano illegalmente decine di imbarcazioni in acque internazionali. Non solo arrestano illegalmente centinaia di persone inermi in mare aperto. Ora si mettono pure a sparare contro le imbarcazioni superstiti della Flotilla. I predoni dell’esercito israeliano pare non abbiano alcun limite. È gravissimo cio che sta accadendo. Di fronte a tutto questo la reazione dell’Europa e del nostro governo sono del tutto insufficienti.Non bastano le parole di condanna”. Lo afferma il leader Avs Nicola Fratoianni.

“Servono atti concreti – prosegue il leader rossoverde – perché si arrivi al più presto alla liberazione degli equipaggi fermati, per impedire ulteriori violenze.Tajani convochi immediatamente l’ambasciatore israeliano alla Farnesina e sbatta i pugni sul tavolo perché Tel Aviv – conclude Fratoianni – rispetti non solo i nostri concittadini ma anche tutti gli equipaggi sequestrati, perché Israele deve capire che è isolato nel mondo, e il popolo italiano non intende accettare la sua arroganza e i suoi comportamenti criminali”.

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