Flotilla, Fratoianni (Avs): Tajani convochi ambasciatore Israele

Roma, 19 mag. (askanews) – “Non solo abbordano illegalmente decine di imbarcazioni in acque internazionali. Non solo arrestano illegalmente centinaia di persone inermi in mare aperto. Ora si mettono pure a sparare contro le imbarcazioni superstiti della Flotilla. I predoni dell’esercito israeliano pare non abbiano alcun limite. È gravissimo cio che sta accadendo. Di fronte a tutto questo la reazione dell’Europa e del nostro governo sono del tutto insufficienti.Non bastano le parole di condanna”. Lo afferma il leader Avs Nicola Fratoianni.“Servono atti concreti – prosegue il leader rossoverde – perché si arrivi al più presto alla liberazione degli equipaggi fermati, per impedire ulteriori violenze.Tajani convochi immediatamente l’ambasciatore israeliano alla Farnesina e sbatta i pugni sul tavolo perché Tel Aviv – conclude Fratoianni – rispetti non solo i nostri concittadini ma anche tutti gli equipaggi sequestrati, perché Israele deve capire che è isolato nel mondo, e il popolo italiano non intende accettare la sua arroganza e i suoi comportamenti criminali”.