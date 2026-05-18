Cannes, presentata nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Roma, 18 mag. (askanews) – Presentata a Cannes nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 25 al 28 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà inoltre una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti a partire dal 18 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.La manifestazione lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village. Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare, nella straordinaria cornice del Festival di Cannes, la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un appuntamento che negli anni è cresciuto fino a diventare un importante punto di incontro internazionale tra cinema, televisione, cultura e musica. Anche quest’anno il festival porterà in Sardegna grandi protagonisti del panorama artistico mondiale e tante novità che testimoniano la volontà di continuare a innovare e a creare occasioni di dialogo tra artisti, pubblico e nuove generazioni. Siamo felici di annunciare come madrina di questa edizione Clara, artista amatissima dal pubblico e simbolo di una nuova generazione di talenti, mentre l’attrice e regista Micaela Ramazzotti sarà l’ambasciatrice del festival, portando il suo talento, la sua sensibilità e la sua esperienza artistica al centro di questa edizione”.Tra gli ospiti internazionali, ha proseguito, “avremo inoltre l’onore di accogliere un’autentica leggenda del cinema mondiale come Harvey Keitel, la cui presenza rappresenta per noi motivo di grande prestigio e orgoglio. Sono inoltre particolarmente entusiasta della giuria della sezione cortometraggi, che sarà presieduta dalla straordinaria Elsa Zylberstein e composta da Samuel Arnold, Rosa Diletta Rossi e Ilenia Pastorelli: personalità diverse ma accomunate da grande qualità artistica e attenzione verso il cinema contemporaneo e i nuovi talenti”. Tra i primi nomi già confermati e presenti alla conferenza stampa, annunciati Sveva Alviti e James Franco, anche lui membro della giuria, “ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, così come numerosissimi saranno i titoli, più di 50 ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta. Tra questi, un grandissimo e attesissimo blockbuster internazionale, che renderà questa edizione ancora più speciale. E naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, che presenterà al pubblico del festival le opere prime di registe emergenti” ha detto ancora Tiziana Rooca.“Ospitare la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival è la conferma di una scelta in cui abbiamo creduto sin dal primo giorno”, ha affermato Lorenzo Giannuzzi, ceo e General Manager del Forte Village Resort. “In questi anni il Festival ha generato per la Sardegna e per il Forte Village una visibilità straordinaria, portando sulla nostra isola talenti, produzioni e contenuti di primo piano mondiale. Il Festival sta formando concretamente la prossima generazione del cinema italiano e internazionale, attraverso le università e le masterclass con i grandi protagonisti del settore, ed è in questa direzione che continuiamo a investire con convinzione. I risultati raggiunti ci rendono orgogliosi; quelli che verranno ci entusiasmano ancora di più”. Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies e presentati al pubblico americano in occasione del Filming Italy – Los Angeles.Inoltre, in collaborazione con Enel verrà consegnato un premio speciale a un cortometraggio incentrato sulle tematiche dell’ambiente e dell’ecologia; in collaborazione con Festina, invece, verrà premiato il miglior corto che abbia come tematica centrale il tempo. In questa edizione insieme a Rai Cinema è stato istituito il premio speciale “Premio Miglior Corto Universitario” nell’ambito del progetto “Studenti in Corto”. L’iniziativa offre una vetrina nazionale ai migliori cortometraggi realizzati da studenti di università e scuole di cinema italiane, favorendo il dialogo tra formazione, industria audiovisiva e nuovi linguaggi creativi. La partecipazione è riservata esclusivamente ai cortometraggi selezionati preventivamente nell’ambito del progetto “Studenti in Corto” promosso da Rai Cinema. Ancora in via di definizione il programma, che vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi, e il ricercato parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo. Tra le prime conferme: l’attrice statunitense, protagonista di numerose serie televisive di successo come Shadowhunters e Arrow, Katherine McNamara; e l’attrice Sveva Alviti, che presenterà al festival l’ultimo film che la vede protagonista, “Other Side of Fame”, in cui interpreta una giovane donna che dopo essere sopravvissuta a un evento traumatico, riesce ad abbattere i suoi timori, ricostruire la sua vita e ritrovare la serenità innamorandosi, proprio durante il Festival di Cannes, di un uomo empatico e premuroso interpretato da Newton Mayenge. In programma sabato 27 giugno alle ore 11:30 un panel istituzionale in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, che vedrà coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: “Cinema e Audiovisivo – L’Italia racconta sé stessa. Forza e potenzialità dell’industria del nostro Paese”. Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, ritorna lo storico premio ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Verrà altresì assegnato il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del Festival. Confermata la vicinanza alle donne, si rinnova la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, associazione no-profit nata negli anni ’70 negli USA e arrivata in Italia nel 2018, dove è diventata un punto di riferimento nel settore audiovisivo e media. In questa occasione, Women in Film, Television and Media Italia presenterà al pubblico del Festival alcuni cortometraggi.