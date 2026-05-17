 Roma-Lazio 2-0: Mancini decisivo nel derby – askanews.it


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Roma-Lazio 2-0: Mancini decisivo nel derby

Doppietta di testa su corner e derby incandescente
Mag 17, 2026

Roma, 17 mag. (askanews) – La Roma vince il derby contro la Lazio 2-0 all’Olimpico e si rilancia in modo decisivo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. A decidere la sfida è Gianluca Mancini, autore di una doppietta di testa su calcio d’angolo, in una partita intensa e ricca di episodi. Il primo tempo si apre con una Lazio più pericolosa, ma la Roma cresce con il passare dei minuti. Dopo alcune occasioni biancocelesti, tra cui le conclusioni di Noslin e Gila, i giallorossi colpiscono al 40′: corner dalla sinistra di Pisilli e girata di testa di Mancini sul primo palo per l’1-0. Il difensore si conferma ancora una volta decisivo nei derby. La ripresa si apre con ritmi alti e diverse occasioni da entrambe le parti. La Lazio sfiora il pareggio con Dia, ma la Roma resta pericolosa in ripartenza con Dybala e Malen. Al 64′ Furlanetto salva su una conclusione pericolosa dell’argentino, mentre poco dopo il portiere biancoceleste si oppone anche a una mezza rovesciata di Malen. Al 66′ arriva il raddoppio: ancora corner, stavolta a uscire, e ancora Mancini che svetta più in alto di tutti e firma il 2-0, chiudendo di fatto la partita. Il derby si accende definitivamente al 69′, quando una rissa in campo porta all’espulsione di Rovella e Wesley: entrambe le squadre restano in dieci uomini. Nel finale la Lazio prova a riaprirla, ma al 89′ Dovbyk colpisce un palo clamoroso che avrebbe potuto rendere il punteggio ancora più pesante. La Roma gestisce poi il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali nella volata Champions. Prestazione dominante di Mancini, decisivo in entrambe le aree, e squadra di Gasperini sempre più vicina all’obiettivo europeo.

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