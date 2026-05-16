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Internazionali, Sinner batte Medvedev e vola in finale a Roma

  Vittoria per 6-2, 5-7, 6-4 dopo la sospensione, ora Ruud
Mag 16, 2026
 

Roma, 16 mag. (askanews) – Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Internazionali d’Italia. Primo italiano dell’Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico, il n. 1 al mondo ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre, dopo Rafael Nadal, a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domenica alle 17 per affrontare Casper Ruud nell’atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia: l’altoatesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta.

“Giocare tutto in così poco tempo è una sfida diversa. Di notte solitamente non faccio fatica a dormire, mentre ieri sì”, ha detto Sinner dopo aver conquistato la seconda finale consecutiva agli Internazionali di Roma. “Il terzo set era quasi finito – continua – ma non sai mai cosa può accadere. È quasi un nuovo inizio. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire. Ruud sta giocando un tennis di gran lunga migliore: ogni partita è diversa. Sono felice di giocarmi la finale perché è un torneo speciale. Se andrà bene, sarò molto contento”

 

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