Vela, America’s Cup: Cagliari pronta alla regata preliminare

Roma, 15 mag. (askanews) – Cagliari si prepara ad accogliere la Louis Vuitton 38ª America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, primo grande appuntamento verso la 38ª America’s Cup del 2027 a Napoli. Presentato il programma dettagliato della manifestazione in calendario dal 21 al 24 maggio nelle acque del Golfo degli Angeli, davanti al porto del capoluogo sardo, con regate, eventi collaterali, concerti e iniziative dedicate al pubblico.Alla conferenza di presentazione hanno partecipato l’assessore regionale del Turismo della Sardegna Franco Cuccureddu, l’Event director di ACE Leslie Ryan, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e i rappresentanti dei team Emirates Team New Zealand, Tudor Team Alinghi, La Roche-Posay Racing Team e Luna Rossa. Presente anche il Capitano di Vascello Andrea Fioravanti della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha annunciato l’apertura di un villaggio dedicato agli spettatori. “Ci tenevamo molto che questa 38ª America’s Cup partisse proprio dalla Sardegna”, ha spiegato Cuccureddu, ricordando il legame storico dell’isola con Azzurra e con lo Yacht Club Costa Smeralda, protagonisti della prima sfida italiana alla Coppa America. “Per noi questo è anche un test perché, qualora questa esperienza si rivelasse particolarmente positiva, la Sardegna potrebbe ospitare in futuro anche le fasi finali”, ha aggiunto l’assessore regionale, facendo anche un “grande in bocca al lupo a Luna Rossa”.Le aree di regata saranno allestite davanti al waterfront cittadino, tra il Molo di Levante e Capo Sant’Elia, in una posizione ravvicinata alla costa per consentire agli spettatori di seguire le sfide direttamente da terra. Attese migliaia di persone, con tre navi da crociera ormeggiate a Cagliari durante i giorni della manifestazione. Il Race Village resterà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20 con spettacoli, musica ed eventi sportivi. Il programma prenderà il via giovedì 21 maggio con la cerimonia inaugurale sulla Terrazza del Bastione Saint Remy. Dopo i saluti istituzionali del ministro per lo Sport Andrea Abodi, dei sindaci di Napoli e Cagliari Gaetano Manfredi e Massimo Zedda, del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, del presidente della Regione Campania Roberto Fico, dell’ad di America’s Cup Events Italia Marzio Perrelli e della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, spazio al concerto dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari diretta dal maestro Cristiano Del Monte con la partecipazione del tenore Francesco Demuro.Il programma musicale comprenderà brani di Rossini, Beethoven, Bizet, Verdi e Puccini, con l’esecuzione del “Nessun dorma” dalla Turandot e dell’Inno d’Italia. Al termine del concerto partirà un corteo delle tradizioni popolari sarde che attraverserà il centro cittadino fino all’area portuale, con la partecipazione di gruppi folkloristici, maschere tradizionali barbaricine, suonatori di launeddas e i Tamburini e Trombettieri di Oristano. Alle 19 è previsto il taglio del nastro del Race Village con la presentazione ufficiale dei team: La Roche-Posay Racing Team, Tudor Team Alinghi, Luna Rossa, GB1 ed Emirates Team New Zealand. Seguiranno esibizioni folkloristiche, canto a tenore e musiche tradizionali sarde.Nei giorni successivi il cartellone proporrà altri appuntamenti musicali e artistici. Venerdì 22 maggio spazio alle sonorità dei balli sardi con “Fantasias de ballos” e allo spettacolo “L’Arte dei Giganti” di Gavino Murgia. Sabato 23 si esibiranno Moses Concas e, in serata, Piero Marras con la sua band. Domenica 24 chiusura con la Royal Circus Light Orchestra e il duo Famiglia Tamuritta, protagonista di un repertorio dedicato alle colonne sonore cinematografiche.