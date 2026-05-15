 Trentino, Meloni: pregiudizi su Fdi ma fiducia non è stata tradita – askanews.it


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Trentino, Meloni: pregiudizi su Fdi ma fiducia non è stata tradita

“Autonomia e unità due principi indissolubili”
Mag 15, 2026
Roma, 15 mag. (askanews) – “Ricordo con dispiacere i pregiudizi che, in passato, pesavano su di me e su Fratelli d’Italia e che, per troppo tempo, hanno spinto in molti a guardarci con sospetto, soprattutto in Trentino e in Alto Adige. Credo, però, che la fiducia che è stata risposta in noi all’inizio di questa legislatura, con il voto di astensione espresso in Parlamento dalla Südtiroler Volkspartei, non sia stata tradita e che l’approvazione della riforma che lo Statuto di autonomia abbia dissolto, una volta per tutte, ogni dubbio sulla nostra serietà”. E’ quanto afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un editoriale uscito sui quotidiani Alto Adige, L’Adige, Dolomiten.

“Siamo riusciti in ciò in cui tanti prima di noi non erano riusciti, e ne siamo orgogliosi. Abbiamo liberato l’autonomia dalle incertezze – osserva – e continueremo a lavorare per rafforzare la fiducia tra lo Stato e il Trentino-Alto Adige, valorizzando quei pilastri sui quali è cresciuto e si è consolidato nel tempo il tessuto economico e sociale di questo territorio: comunità, impresa, lavoro”.

“Il Trentino e l’Alto Adige sono esempi virtuosi di una autonomia che funziona, in un quadro di unità e coesione nazionale. Due principi indissolubili, che questi territori incarnano da sempre e che noi continueremo a proteggere e valorizzare”, conclude Meloni.

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